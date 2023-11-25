星玄︱林夏薇赴美奪女主角獎　谷深長事線狂集郵

今日係11月25日，農曆十月十三，宜祭祀、沐浴，最旺生肖係兔，屬兔嘅你有機會，得到貴人幫助，工作如魚得水。林夏薇就係兔女啦，佢嘅工作真係排到密麻麻，早排播完《寵愛Pet Pet》，同周家洛玩姐弟戀，之後又同陳展鵬拍《逆天奇案2》，近排薇薇仲威水到喺「亞洲影藝創意大獎」，憑劇集《法言人》獲封最佳女主角，仲飛到美國洛杉磯拎獎，獲獎時更着上超低胸晚裝，谷深長事線艷壓全場，轉頭到閉幕禮，薇薇亦化身頒獎嘉賓。點少得同各大國際藝人集郵，《權力遊戲》導演Alan Taylor、內地著名導演韓三平、同門師兄夏雨及同門師妹劉雨欣及陳虎、火爆韓劇《魷魚遊戲》演員Anupam Tripathi等，一班好友包括姚子羚、陳自瑤、李施嬅等，都紛紛留言道賀，咁多貴人幫你，證明你實至名歸。

今日幸運星係雙子座，幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。馮盈盈就係雙子座，之前佢就重返校園，喺香港大學修讀食品產業管理市場營銷碩士課程，不過近日就分享咗一輯校服相，仲寫上係時候返學，我喺學校等你，相入面見佢身穿白恤衫，配襯超短格仔裙，仲綁起蝴蝶結，加上伸脷嘅可愛表情成功賣萌，驟眼睇同中學生冇乜分別，連網民大讚好青春，不過盈盈你唔好掛住讀書，拍多啲劇集同綜藝，相信觀眾都想見你多啲。