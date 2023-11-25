李尚正妹頭體驗中伏旅行團　79蚊包食有嘢送

HOY TV節目《臥底旅行團3.0》中，主持李尚正(阿正)夥拍盧頌恩(妹頭)喬裝旅客參加平價旅行團，感受「中伏」騎呢景點大放笑彈。之後26日播出的一集中，阿正與妹頭參加了久違的購物團及豪嘆足浴團。疫情後的平價購物團除了大送禮物外，更加以「免貼士」作招來，今次阿正、妹頭報名的中山一天購物團，包兩餐包貼士，兼送床單套裝，盛惠79蚊團費。

如此抵玩，旅行團的購物行程當然都好緊湊，晨早8點在福田口岸集合，去第一站購物點睇天價「養生沉香」。推銷員接連數十分鐘洗腦式講書，讚嘆沉香對身體有益，聽到團友都鼓譟，團友中的常客大表不滿指「老人家唔企得咁耐」，又向阿正、妹頭教路「睇啱唔好買，等上旅遊巴士減價求你買」。

雖然推銷員落足嘴頭，又訓示團友不要傾偈，不要玩電話，但團友已經失去耐性，紛紛起身走人。第二站原定購物點因為疫情影響未完成裝修，因此推銷員直接上旅遊巴士銷護膚品，更加要噴在團友面上試效果，妹頭見停車地點是一片荒地，擔心「如果唔買唔知開唔開車」，而暖男阿正知道妹頭化了妝不方便試，主動叫推銷員將護膚品噴在他面上試試效果。不過護膚品可能太多香精，阿正過了一會就覺得面上好痕，惟有靠意志力死忍，果然專業。

而最後一站的珠寶店，竟然遇上熟悉面孔，原來阿正、妹頭曾經在過往的《臥底》系列到訪這間店舖，其中一名推銷員每次都會扮演不同角色，今次是扮店舖老闆，先向團友豪氣送小禮物，令對方放低戒心，再推銷貴價寶石。阿正都認得這位推銷員，更指他上一次曾經扮演黑社會，面對不買貨的團友時就威脅道「你依家唔畀面呀嘛?好，我打多個折畀你！」