聖誕元旦外遊大旺市　東瀛遊推美食開飯團　請全港巿民免費食「飯團」

【營業資訊】東瀛遊執行董事禤國全指，港元在聯繫匯率制度下跟隨美元強勢，有助推動港人更積極外遊。12 月全線料逾800 團出發，緊接聖誕元旦只需請假3 日，便可盡享10 天悠長假期，受惠於日圓下跌，仍以日本最受歡迎，其中北海道7 天聖誕及元旦出發一早已爆滿、現時整體收客超過7 成，估計聖誕黃金檔期淨日本團有逾350 團，6000人出發，已經回復疫情水平。

𧝁續稱、中國內地旅遊復常迅速，除大灣區短線之外 ，高鐵價格及票源穩定 ，不少港人亦喜好往內地發掘深度長線遊，以哈爾濱、西安、長江三峽、張家界等最受追捧， 12 月中國長短線出團量佔整體3 成。

至於團費方面，𧝁續稱聖誕團費略漲1 成半，東京5 天團約1.5 萬、7 天團團費1.9 - 2.1 萬。他睇好農曆新年繼續「好市」 爆團，其中有2 團北海道7 天雪祭團，團費2.4 萬，推出數日已火速爆滿，部分客人務求農曆新年可外遊，見到「有位即報名」; 長線方面，冰島、芬蘭、瑞典、挪威觀賞北極光 13 天最受歡迎，團費高達$65,999，亦不乏捧場客，現只剩餘少量名額，展望農曆新年整體生意可以超越2019，增長再多2 成。

「EGL 東瀛遊開飯團」，請全港市民免費食「飯團」

享受美食是港人旅遊時最重要的環節 ，東瀛遊特此推出「美食開飯團」系列，日本，東南亞、中國及長線等世界各地美食旅行團，由專人捐窿捐罅 、精心策劃、搜羅各地特色地道美饌，包括鮮為人知的隱世美食店、歷經數代傳承的匠心小店、以及排晒長龍的人氣旺店 ，讓客人通過舌尖探索旅遊的故事。為配合推廣「EGL 東瀛遊開飯團」，更由11 月25 至 12 月2 日 ， 一連2 個星期六及日在港九各街頭免費派發特別精心製作之「EGL 東瀛遊開飯團」乙盒 ， 內付有美味飯團乙個，先到先得，派完即止!

活動詳情：

2023 年11 月25 日 (六) 下午4:00 | 銅鑼灣 Fashion Walk

2023 年11 月26 日 (日) 下午4:00 | 旺角 西洋菜街

2023 年12 月2 日 (六) 下午4:00 | 將軍澳 坑口港鐵站 A 出口

2023 年12 月3 日 (日) 下午4:00 | 沙田 港鐵站 B 出口

EGL東瀛遊開飯團！旅行團LINK