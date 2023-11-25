殺入男歌手五強惡鬥MIRROR　尹光打定輸數睇好張敬軒

近期人氣爆燈的「光B」尹光晚上到維園為活動表演，光B在台上大受歡迎，觀眾大叫光B，他一連唱出《數波波》、《掂呀》、《Dear Myself》，期間又向觀眾謝票，答謝大家投票力推他打入叱咤樂壇「我最喜愛的男歌手」5強。

光B與張敬軒、姜濤、陳卓賢、盧瀚霆齊齊打入今日（24日）公布的「我最喜愛的男歌手」5強，他說：「好開心，完全估唔到。（登頂攞獎？）唔敢諗，隨緣，得失冇所謂，最緊要身體健康，我嗰陣嚟香港報細咗幾歲，其實依家79歲，就快80歲喇。」他自言沒有準備「戰衣」因為對手很強。講到姜濤希望向他請教，光B則說：「我跟佢學習就真，佢首《Dear My Friend》我聽咗好多次，真係唱得好好聽，我又年長，把聲又沙啲，梗係冇佢哋唱得咁好聽。」

他指若果真的得獎，會請大家一齊上台，因他全靠AI熱潮《一人之境》與《Dear my friend》，這兩首歌，一定會請林家謙、張敬軒等上台，他說：「同軒公好friend，好耐以前同佢登台已經話佢好好聲，大把前途，好想唱佢嘅歌，但係唱唔到咁高音，今日返去要㨂一隻練，好鍾意佢嘅《隱形遊樂場》、《俏郞君》，我都睇好佢攞獎。」