科學防寒　冬天點着先暖？

最近溫度顯著下降，不少人都多穿件外套，以擋寒意。但你知道冬天究竟如何穿衣才是最暖嗎？很多人都認為冬天的衣服穿的愈緊愈好，其實想法是對但用錯了方法，以下就是冬季穿衣常錯之處，看看你有沒有中招。

保暖原理

冬季裏一層外一層的衣服最重要的作用就是阻擋人體體溫與寒冷環境之間的熱量傳遞，而熱量可以通過多種方式傳遞，如傳導、對流、輻射，因此，挑選冬裝時可以選擇一些高蓄熱系數和低熱導率的面料，而對流則可以通過三層穿衣法阻止。

不要穿得太多

因為太冷，而不知不覺愈穿愈多，但衣服的件數未必與保暖程度正相關。首先，過多的衣服會容易出汗，濕了的衣服反而會帶走熱量，令體溫下降，身體也變冷，因此建議裏層選擇透氣速乾的面料。另外，衣服與衣服之間的間隙過多，形成一個很厚的空氣層，這時候裏面的空氣不再禁止而是流動起來，反而引起熱對流，根據傳熱學理論，熱對流令到熱量更快消散。因此，衣服穿得過多，反而過猶不及。

留意衣物過緊

空氣層過多會引起熱對流加劇熱量流失，但若空氣層過於稀薄，也就沒辦法形成溫暖的空氣屏障。當衣服過於緊密時，沒有足夠的間隙留住空氣，相反一層貼身保暖內衣、一層松身保暖衣物加上一層寬鬆防風層足以度過絕大部分的時刻。因為有足夠的空間製造出溫暖的空氣層保暖。

外套不夠封閉

科學保暖前也需要挑選合適的衣物，三層穿衣法的最外層也是最重要的一層，需要選擇封閉性强的防風外套盡可能減少熱量流失，同時阻止靜止的空氣層流動。面料方面，香港濕度較大，除了防風外也要選擇防水面料，否則濕氣沾濕外套會降低保暖性。其次，領口、衣服下擺和袖口要有收緊設計，防止冷風攪動原本禁止的空氣層。

除此之外，頭部、手部、頸部和腳部都要注意保暖。而三層穿衣法只需要謹記排濕透氣、製造保暖空氣層和最外層封閉式保暖即可，大家可根據個人體質靈活選擇。