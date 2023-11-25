通話錄音曝光！李善均被爆曾向夜店女室長示愛

韓片《上流寄生族》的男星李善均上月捲入吸毒案，他涉嫌在娛樂場所女室長家中吸食大麻及精神科藥物，不過他的頭髮、腳毛及腋毛的驗毒測試結果均呈陰性，調查機關至今仍未能找出他曾吸毒的實質證據。

KBS電視台的新聞節目昨日（25日）公開李善均與女室長的通話錄音，李善均在通話時向女方說：「我也很喜歡你，知道嗎？」女室長回答說：「不知道，因為你沒有表現出來。」不過到了今年9月，女室長向李善均聲稱自己被黑客勒索，並向李善均要求3億韓圜（約183萬港元），李善均便態度大變：「為甚麼你自己將資料洩露出去，但不說清楚到底想怎樣？」而女室長又曾向李善均說：「你在我旁邊吸大麻的時候，我都沒有吸，會殘留很久的，可以驗出來。」

而調查機關在取得通話錄音之後便開始對李善均展開調查，包括他開始吸毒的時間和次數，但至今仍未找到實質證據。有關人士向韓媒表示：「即使驗毒測試結果是陰性，並不代表他沒有吸毒，我們正繼續進行調查。」更聲稱從女室長方面獲得李善均曾吸毒5次的證據，不過韓媒卻發現女室長與李善均的部分短訊記錄疑似偽造，李善均方面就指：「這並不是事實，是惡意誹謗。」