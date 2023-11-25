輕鬆歎啡醫肚　新開Cafe啱打卡

有時想靜靜一個人飲杯咖啡抖一抖，又或和朋友來個輕鬆聚會，一間有特色的Cafe和咖啡小店是最佳選擇。近日有新Cafe登場，除有精品咖啡，部分更提供優質菜式，再加上展覽和精品等推廣文化，更能輕鬆度日。

貓迷報到

為了吸引客人，很多小店都兼具不同的功能，上環咖啡小店STAIN+ 早前搬到啟德，以水泥、黑色和金屬銅色打造型格工業風，再加上花藝師以植物和花卉打造簡約氣氛，在這裏享用自家出品的精品咖啡和甜品，相當寫意。咖啡豆每季會轉換，每次有8至10款選擇，客人也可買咖啡豆或掛耳包回家沖泡。除此之外，小店引入不同類型本地生活品牌，定期舉辦花藝、環保蠟燭、DIY香水等不同工作坊，另一區域則有本地文化藝術展，打陣就有現時至11月30日舉行的Gloomie托腮貓藝術展覽，貓咪會變身孩機師出場，8呎高巨型外牆壁畫夠吸睛，貓迷記得去打卡。

露營主題

天氣清涼，假日最多人去露營，啟德開設的Cafe GOOCA以露營作主題，讓客人安坐室內營地，輕鬆品嘗美食。自選組合三文治有牛角包、意式香草包、貝果和短法棍包選擇，可配意大利黑松露芝士碎蛋、煙肉車打芝士番茄、意大利青醬慢煮雞胸肉、牛肉車打芝士洋葱番茄、日本蟹籽蟹肉和煙熏三文魚作餡料。特色冬甩意粉，麵條和醬汁拌勻後放入冬甩模內烤，再加雞蛋和芝士等配料，打造出煙肉卡邦尼和意大利番茄醬等口味。全日套餐有招牌冬甩意粉Picnic Set和自選三文治Camping Set，除配咖啡，也可選涼茶。在帳篷內慢慢歎，好過去戶外露營。

滲本地色彩

咖啡店是各人交流的好地方，剛於銅鑼灣開設分店的Hypebeans，以美國紐約雜誌報攤作靈感設計，店內供應世界級咖啡師澤田洋史以香港茶餐廳為主題，配合特製咖啡豆而沖泡的森林抹茶拿鐵和阿華田鮮奶咖啡，可以和朋友慢慢傾。因應新分店亦推出獨家的焙茶拿鐵，日本焙茶粉加黑朱古力和忌廉，帶來濃濃茶香。11月20日至25日，小店會和冬甩品牌Dough Beings合作，推出限定的抹茶焦糖布丁和沙嗲牛肉味意大利冬甩，配咖啡口感一流。現時於新分店選擇任何飲品，可享買一送一優惠，限量200杯，先到先得。