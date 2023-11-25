「F奶鄧紫棋」被捕！數嗜毒藝人「性感女神」有好報

最近台灣不停有網紅被爆吸毒，有「F奶鄧紫棋」之稱嘅網紅蕾菈同老公同樣涉案，屋企搜出大麻！兩人初時否認，但冇耐就出片喊晒承認喺台灣同泰國都有吸毒，仲希望大家高抬貴手唔好喺個女面前提起喎。以往都有過唔少港台藝人涉毒，想知佢哋依家點就去片啦！

02年蘇永康喺台北夜場涉嫌持有同服用搖頭丸被捕，有指蘇永康嗰陣衣衫不整，露出底褲瞓喺梳化，同場仲有性感女星安雅。2人檢驗後證實有吸毒，被判入看守所勒戒雙雙跌落事業低谷！雖然安雅人氣大減，不過就勝在有運，淡出娛樂圈嫁人專注做少奶生活非常幸福，依家靚樣仲係Keep到。至於蘇永康雖然之後成功復出樂壇，但聲勢已經大不如前，想當日佢爆紅仲有「天王殺手」之稱，如果唔係染上惡習相信成績會比依家高好多。

關楚耀同舊愛衛詩09年喺日本被斷正藏毒，關楚耀嘅紙袋入面搜出大麻，體內亦驗出含有大麻，喺當地被扣查超過1個月，返港後即開記者會道歉！至於衛詩就更加嚴重，除咗體內驗出大麻，行李仲搜出超過10小包海洛英，衛詩庭上爆喊承認由香港攜毒入境日本，而且已經吸食毒品1年，最後被判入獄二年，緩刑三年，兩人形象插水事後即刻情斷！幾年後2人都再次復出，不過人氣都好難番返以前啦。