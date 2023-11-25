【Bethの食卓】頭尖躉大超香甜西洋梨

放了一個假期與好友食飯暢聚閒聊間，好友突然說起現在這個季節真唔三唔四，食完日本柿都好像沒甚麼好吃，是否要等食士多啤梨呢？我聽後立即瞳孔放大亳不猶豫地問，日本金啤梨你食咗未呀？朋友問咩好嘢來？嗯......此乃是山形縣、新潟縣、青森縣東北一帶現時最時令好物，要趁季節吃！

西洋梨學名十分多，有稱秋洋梨、洋梨、巴梨、大頭梨、香蕉梨、茄梨、葫蘆梨，香港則俗稱啤梨。古希臘詩人荷馬曾讚西洋梨為「上帝的禮物」，它亦有「水果之王」之稱，時常在歐美家庭餐桌出現的水果之一，廣受老人小孩的喜歡，肉質柔軟多汁、爽口清香!

超級香甜

西洋梨的身形頭部細尖，尾部圓渾，它的魅力在於其誘人的濃厚甜味，讓人難以抗拒的芳香氣味。日本東北地區因土壤肥沃，排水良好，故有特別多種植絕品果園。而最得我歡心的一定是山形縣的代表作La France，當地更早已成為日本首屈一指的西洋梨產地。La France以果肉軟綿及濃醇芳香為魅力，每年10月至11月左右為採收期。採收後，需等2至3周熟成。因此在果園採摘後不能於當天立即享用，La France西洋梨以黃色果皮的梨子相對較甜，首選要果皮的顏色分布均勻至果臍。

La France西洋梨的味道猶如融化在舌尖上的順滑口感，肉質纖細、果汁濃郁美味。而最令我神迷的卻是它那股顛倒眾生的香氣。我也會瘋狂地迷戀它的副產品，例如我會用它的果汁來燜煮牛尾，特別好吃軟腍。我又愛它的果占，用來搽麵包及餅乾好美味！我更愛它的乳酪及雪糕，林林總總的都會黐線愛上。

有研究報告指出西洋梨營養價值高且對健康有很大益處，它不僅富含維他命A、B2、C、鉀、蛋白質、蘋果酸、鈣、磷、鐵等，重點是含有非常高的膳食纖維，吃一個西洋梨就能抵一份蔬果分量，健康兼美味，難怪在歐美等地深受當地女性熱愛及減肥者歡迎。

6大好處

西洋梨有助減肥纖體、控糖、護心等功效，有研究指出其6大好處，連皮吃營養價值更高。

1.促進腸道健康

2.具抗炎特性

3.助防肺癌、胃癌、乳腺癌

4.降低糖尿病風險

5.促進心臟健康

6.減肥纖體

測熟有法

何時才是西洋梨的最佳賞味時機？當然是吃黃黃的、軟身的，過硬的其實是還未到最佳品嘗時候。西洋梨是後熟的水果，吃軟不吃硬，熟軟後的口感就像水蜜桃，香甜多汁又美味，不過要如何確定買回家的西洋梨已經可以吃呢？

測熟的方法非常簡單，先要聞一聞，索一索是否芳香四射迷人，香的濃度即知有多熟。用拇指輕按西洋梨頂端近蒂頭位置，手感微軟就是最佳賞味時機。如果感覺堅硬，可以放入紙袋內催熟；又可以與蘋果、香蕉同放，可以幫助催熟。溫馨提醒，未熟軟的西洋梨千萬不要放進冰箱冷藏，以免阻礙它的催熟情況。已熟軟的西洋梨則可放入冰箱冷藏，而且在溫度較冷下西洋梨的甜度及口感都會更美味！

教你煮

今期把我最喜歡的自家食譜也公諸同好，輕輕鬆鬆完成「甘筍薯仔西洋梨汁燜牛尾」，重點係要加入山形縣西洋梨汁，這種西洋梨汁無添加糖絕對是無添加，會令牛尾更加嫩滑。

材料（2人分量）：

生抽、鹽、水 各適量

山形縣西洋梨汁 2罐

牛尾 2斤

甘筍 2條

薯仔 6個

做法：

1. 牛尾洗乾淨，用廚房紙印乾水，拍上一層薄薄嘅粟粉待落油鍋。

2. 兩粒乾芝心葱落鍋爆香，放入牛尾，煎至兩面金黃。

3. 加入2罐山形梨汁煮滾。

4. 下生抽、鹽、薯仔再煮滾。

5. 轉移至真空煲燜2小時。

6. 將所有材料撈出，加入甘筍，落鍋收乾水就完成。

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問