Hellosss睇《冰上火花》大結局逼爆商場　陳卓賢拍片感謝

由男圑MIRROR成員陳卓賢（lan）、江𤒹生（Anson Kong）及楊樂文（Lokman）擔演，同劇人氣演員還有林愷鈴、女圑COLLAR隊長Gao、張芷澄的Viu原創劇《冰上火花》昨晚（24日）播出大結局。

男主角lan的歌迷會（陳卓賢國際歌迷會）於九展舉行大型活動，召集近千人Hellosss（lan粉絲暱稱）齊欣賞，粉絲於下午2時已開始集聚，部分粉絲更穿上火花隊的球衣，表現忠粉的一面，至傍晚時分，Hellosss已逼爆2層商場。在劇集開播前，歌迷會更播出2條從劇中剪輯的精華片段並配上字幕，在場粉絲一同回味劇中片段一同抱腹大笑。

雖然劇中男主角lan因有工作在身未能親身出席與粉絲見面，仍為在場粉絲預錄影片，他在短片中表示：「大家好，雖然唔可以同大家一齊見大結局，但都好多謝大家大家支持。」劇中導演甄栢榮、編劇何永航、黃竣培、劇中冰球教練南希教練、演員張芷澄、演員馬檇鏗等專程到場，歌迷更舉起歌詞手幅及lan劇中角色「林千帆」的打氣旗仔，在大電視前觀看劇集直播感受現場氣氛。劇集演出期間，歡呼聲此起彼落，十分熱鬧。

最後，大會更安排眾人一同大合照。冰上火花暫告一段落，歌迷會表示，希望能有續集，延續火花的精神。