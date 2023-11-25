金馬獎︱3大「影帝」紅氈鬥型　許光漢小露胸肌先贏一仗

第60屆台灣金馬獎今晚(25日)於台灣國父紀念館舉行，3位角逐影帝的許光漢、林柏宏及吳慷仁在紅地氈鬥型。電影《關於我和鬼變成家人的那件事》中的兩位男主角林柏宏與許光漢一同入圍最佳男主角獎，雙帥這回都選擇安全黑西裝，許光漢小露胸肌，兩人親切向粉絲打招呼，引來全場尖叫。

《關於我和鬼變成家人的那件事》今年將角逐奧斯卡，許光漢表示，入圍就是很大的肯定，也很開心這部片入圍了多獎，他也認同這部片的劇組跟林柏宏說的一樣，已經情同家人，希望以後可以常來、常入圍。

而首度入圍影帝的吳慷仁以經典西裝造型亮相，帥氣模樣讓粉絲尖叫不斷。吳慷仁出道多年雖為金鐘常勝軍，卻是首度入圍金馬獎，不過一入圍就角逐金馬影帝頭銜，實力早就備受肯定，以黑色西裝搭配白襯衫的帥氣裝扮登上紅氈，帥氣模樣搶盡眾人目光，而他也透露比起入圍角逐獎項，未來希望更有機會當評審，藉此與更多實力派影人合作。

對於是否有信心摘下影帝寶座？吳慷仁表示尊重評審決定為主，除了透露跟女友邵雨薇有事先互相加油打氣，只見吳慷仁談到女友邵雨薇，臉上掛滿甜蜜笑容，充滿粉紅泡泡的氛圍羨煞眾人。