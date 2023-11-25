新聞女王︱佘詩曼金句喪洗版　被推視后無誤

視后佘詩曼（阿佘）於熱播的台慶劇《新聞女王》獲好評，劇中的她不時與徒弟馬國明針鋒相對，火花十足！於最迎一集中，阿佘向馬國明拋下一句「等我教多你一次咩叫直播」，成功熱爆內地及香港，於討論區更洗版式留言喪讚阿佘，並指她榮膺視后無誤：「好寸好有型」、「揸筆嗰下型到」、「佘詩曼型到癲」、「霸氣直播」、「阿佘一出現即刻壓到成個場」、「阿佘笑容都有霸氣」、「阿佘眼神好識做戲」、「佘詩曼搣甩雞仔聲，壓低把聲同時做到高低起伏，配合語速改變，出嚟效果真係好似主播。」

劇集總監製鍾澍佳受訪時亦坦言：「冇阿佘冇Man姐！」並大爆阿佘私下也是大姐大：「佘詩曼對所有的演員，她都特別照顧，譬如她看到你今天咳嗽，明天就會給你帶藥水，她不會說太多話，但對你的關心是直接用行動表現出來，這一點已經是文慧心的特質了，外冷內熱。」而前港姐亞軍陳楨怡亦有參與其中一個單元，於短短數幕便玩勻飛車、喪跑、崩潰爆喊及被挾持等，被網民讚演技躍進：「陳楨怡今年做得好唔錯，廉政狙擊同王浩信一pair都好感人」、「陳楨怡幾靚，演技幾自然」，她與李國麟的父女情亦獲讚感動，楨怡對獲讚賞表現開心：「今次角色出現時間唔長、但好大挑戰，因為情緒起伏大，全部場口都好激動。」