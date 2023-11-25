燦烈＠EXO在港與100名粉絲見面　廣東話「多謝晒」全場尖叫

韓團EXO成員燦烈昨日（24日）起一連兩晚假亞洲國際博覽館舉行《CHANYEOL FANCON The Eternity in Hong Kong》見面會，是他首次以個人身份與香港粉絲見面，他在今晚（25日）的演出前舉行媒體見面會，與香港媒體及100名幸運粉絲見面。

燦烈在傍晚6點25分左右現身，昨晚首場演唱會粉絲反應十分熱烈，問他心情如何？他表示：「昨天是第一次在香港開騷，我非常享受，大家都跟住唱，而且打扮得好靚，讓我度過了非常開心的一天。」問他可有推出個人專輯的計劃，他透露正用心籌備，明年應該會進行很多個人活動，又指今年拍攝了一部作品，暫時不能透露詳情，但應該會在明年面世，希望大家多多期待。

問他今次來港會否買手信給EXO隊友？他便指以前在香港吃過很好吃的曲奇，希望今次能買回韓國，主持即問燦烈：「經常吃曲奇的話，會不會怕肥？」燦烈即指平時很少吃零食，而且每天都會做運動，所以不擔心會肥。他於去年10月退伍，問他當兵後習慣可有改變？他說：「入伍前我經常很晚才睡覺，但我當兵後變得作息定時，也會定時食飯。」

後日（27日）是燦烈的31歲生日，現場粉絲大叫「Happy birthday」為他慶生，他即用廣東話說「多謝晒」，問他昨晚在見面會上許了甚麼願望？他透露許了希望大家都身體健康的願望。他最後表示今晚會努力演出，亦希望可以盡快攜更帥氣的演出來港見粉絲。