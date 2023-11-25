郭偉亮率女團XiX出席活動　嘆經理人唔易做

新進女團XiX全員包括良玳瑩（Crystal）、楊秉頤（Caitlin）、繆昀希（Charlotte）、鄧曉殷（Kiele）、莊殷玥（Vici）及其經理人郭偉亮（Eric)今日（25日）出席活動，並展示出她們在全白陶瓷上彩繪的成品，Eric笑言她們在畫的過程中很愉快。

Kiele透露現正努力吃雞蛋減肥，而Eric則在旁指節食減肥是基本，問到Eric是不是一個很兇惡的經理人？XiX全員一致認為Eric是一個嚴格的人，對她們有很高的要求，如果未能達到標準，就會被Eric怒視，Charlotte更透露就在剛剛活動上，就被Eric矯正了拍手的姿勢，Eric回應道：「唔止Charlotte一個，我認為一係就唔拍，一拍就要有聲，佢哋之前嗰啲拍法係好冇禮貌。」

談到現時香港樂壇有眾多女團，如何突圍而出？Eric回應道：「佢哋好特別，同埋佢哋應該係最唱得嘅女團，跳舞可能仲未得，但唱就一定贏，而且佢哋仲咁後生，我哋攤長慢慢嚟。」自信地認為她們遲早能夠成名。XiX亦指自己很留意本地女團，對Collar、Lolly Talk和Me&等本地女團十分喜愛。

同時，XiX她們開心宣布，9月推出的新歌《SiS》點擊率已破百萬，十分感謝粉絲們的支持。對於開騷，她們認為為時過早，Eric更直言經理人難做：「我所有嘅工作都係睇住佢哋幾時唔使返學考試放假嚟安排。」