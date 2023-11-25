【Zac玩Zac食】獨家醇酒體驗

堪稱澳洲國寶級葡萄酒莊，明年就會迎來180周年慶，品牌香港公司推出全新概念Penfolds Supper Club，呢項新嘅VIP計劃僅限受邀人士參與，以獲得稀有、金錢都買唔到嘅品牌美酒體驗。

成日聽葡萄酒有分新舊世界，所謂「舊世界」，即係指傳統葡萄酒產地，例如法國、意大利、德國等歐洲國家，而呢啲國家以外出產葡萄酒嘅地方，就被稱為「新世界」，包括澳洲、智利、阿根廷、美國、南非等，而澳洲肯定係新世界葡萄酒嘅重要代表；但雖然話係新世界，澳洲嘅釀酒業其實也有逾百年歷史，其中一個最具代表性嘅，一定係呢個創於1844年嘅酒莊，佢哋釀製嘅Grange紅酒，有澳洲酒王美譽。

澳洲屬於較為炎熱的葡萄酒產區，雨量也少，種植Shiraz或係Cabernet Sauvignon都好適合，雖然如此，澳洲亦有海拔較高、較為清涼嘅環境，或者冷洋流經附近嘅葡萄園，好似Chardonnay、Sauvignon Blanc、Riesling、Pinot Noir等，令到澳洲可以種植嘅葡萄相當多樣化。而Grange主要以Shiraz，混合少許Cabernet Sauvignon釀成，擁有渾厚緊實嘅酒體及濃郁果香，加上使用全新橡木桶釀製，單寧較重，因而陳年力較高。

呢晚全新推出、僅限受邀參與的Penfolds Supper Club首次啟動，酒莊聯承城中著名法國星級餐廳，獨家呈獻酒窖珍藏裏難得一見嘅精選酒單，包括酒莊產自南澳、加州、法國嘅經典佳釀，更有澳洲酒王美譽的Grange Shiraz 2009。主廚Uwe Opocensky精心製作咗多道佳餚搭配，為這個美妙而又滿載驚喜嘅「Exclusive Fine Wine Experience」拉開帷幕。

Profile：Zacky Sun

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