柯煒林認同性咀嘴唔尷尬　激罕透露愛才女

出道6年先後於台灣金馬獎及金像獎角逐最佳男配角提名的柯煒林（Will），被喻為新一代男神兼新生代電影演員最強接班人。近日更先後憑兩齣劇集《Food Buddies》及《冰上火花》備受談論人氣急升，現年31歲的Will接受梁泰來訪問，分享當演員迷惘時經歷，以及兩度失落頒獎禮感受外，更罕有分享他極少觸及的感情世界。

今年上映夥拍周潤發演出的《別叫我賭神》，均是拍攝後等了數年才面世，被問等待「被看見」的過程辛苦嗎？Will則輕輕地說：「我都有做其他嘢嘅，不過入行早期就有啲迷茫，因為讀書上讀唔到自己想讀嘅嘢，做演員又無咩突破，幸好有電視劇《回憶備份》拉一拉我才不致太徬徨。」

他談及至兩年前的電影《濁水漂流》才開始受到注視，節目中亦剖白迷茫期收入較低，要靠家人經濟上支持：「嗰陣我都有出去做電影crew幫補下，不過有時真係無錢開飯，就要問屋企人拎錢，係有啲瘀！但無錢食飯呀。好彩屋企係小康之家，唔使我畀家用呢件事。」

他又說提名台灣金馬獎時開心到大嗌，有種囉囉攣感覺，因太鍾意「木仔」的角色，所以充滿期待，但失落獎項時情緒波動較大：「嗰時出席金馬獎過程係最辛苦，首先去台灣和返香港都要一個人隔離十幾日，唔知點處理情緒，酒店又成日要轉，瞓覺時間又錯哂。之後有一晚睇咗一套戲《Tick Tick Boom》，故事講主角係一個舞台劇編劇，但29歲仍然無作為，嗰時我正正29歲，好感同身受。」

他指因這套電影令他釋懷：「睇完之後我係喊到咩咁，嚎哭同大嗌，有種精神嘔吐嘅感覺，之後就無事啦。我同自己講，係唔畀你㗎啦，唔通唔畀你就唔做咩？」至於翌年金像獎兩獎落空，新人獎也敗於《梅艷芳》的王丹妮，Will則表示預計之內：「其實我預咗自己會輸，首先王丹妮真係做得好好，做到那種神韻，其次因為了解個制度，知道每年金像獎訊息都唔同，所以心情無太大失落。」

Will出道以來拍過不少同志題材作品，被喻為「男女通殺」的新一代男神，他說：「呢個太大嘅高帽，好多謝欣賞我嘅人。未試過有同性向我示愛，我演完《二月廿九》後，好鍾意社交平台有留言話：『對住自己喜歡的演員或偶像，要保持適當的距離以及合理的黐線！』大家對我都好有禮貌。」

對於不少演出跟同性接吻，他說其實不尷尬：「喺呢個時代，仲有人着重你係乜嘢Sexsuality（性傾向）咩？好正常一件事。」直接問他現在的感情狀況，他說：「我依家係Single單身！其實我一直都很少公開講感情事，亦因為咁盡量連訪問都避，所以有一件事好Struggle（掙扎），因我覺得演員唔好將自己太多嘢呈現出嚟，唔想影響觀眾對我嘅諗法，所以我一直都好刻意唔講。」談及擇偶條件，他亦是首次公開：「依家唔會再分圈外定圈內，首先要令我心動先囉，我形容要有一個『x街啦moment』，即當我某一刻望到佢，我會同自己講：『x街啦，我鍾意咗佢！』之前我都試過，就是心動嘅一刻。當然亦要合自己眼緣，亦要喺一個範疇感覺對方好叻先會吸引我，就是有才華。」