阿Mo可應付每周沖涼兩次　仍未有能力用胸肌咳嗽

男團MIRROR去年在紅館演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療，其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展。李盛林在今晚（25日）他發出第70封代禱信。

李盛林牧師表示兒子阿Mo受創傷的頸椎神經水腫，由起初受創到現在已明顯有點消減，仍有待進一步的改善。體能上，可應付每周兩次沖涼了，亦可隨時可遠望大自然景色，只是暫未有能力用胸肌咳嗽。

李盛林牧師 // 啟言（阿Mo）代禱信70 (20231125)

『耶和華必然等候，要施恩給你們；必然興起，好憐憫你們。』(以賽亞書30:18)

(一) 啟言(Mo)

1) 「突破治療的樽頸位」 ：

受創傷的頸椎神經水腫由起初受創到現在已明顯有點消減，仍有待進一步的改善，但受創的頸椎神經處因留有疤痕的緣故而阻礙神經信號的傳遞。

(禱告)

因暫時在醫學上都未能完全掌握如何治理脊椎神經的水腫和疤痕，祈求創造人類機能的主用祂的方法改善 這些水腫和疤痕，得以進入下一步創新的治療。

2) 「去年今周代禱信(18) – 2022年11月27日」 - 嘗試作前後一年的比較：

a) 「去年今周的第一次」

去年受創後近四個月才「第一次肺部被吹起」、「第一次沖涼」、「第一次可以遠望窗外」。

(感恩//禱告)：這些都是得來不易…出事後4個月

i. 第一次沖涼，相對現在，體能上可應付每週兩次了；

ii. 第一次肺部被吹起，相對現在，呼吸正常，只是暫未有能力用胸肌咳嗽；

iii. 第一次遙望窗外景色，相對現在，隨時可遠望大自然景色。

3)「瞭解阿Mo治療的儀器 1 1– 氣墊傾鈄病床」

(簡介)

「工作原理」：

a) 由於採用了交替雙層系統，這型號的病床可以減少壓力，有助於最大限度地降低患者身體所承受持續的壓力。作為整體護理計劃的一部分，交替壓力可用於預防壓瘡的傷害。

b) 只需按下按鈕，床墊就會根據病人的體重和體位自動進行連續調節床墊的壓力和定時左右的傾鈄。

(感恩//禱告)：除了這特別的病床之外，加上醫護及治療師的悉心照顧，到現在壓瘡都沒有再度出現。

(二) Mo爸媽

1) 「重現一年前的忐忑心情」：

a) 重溫去年的代禱信(18)，當時的心靈都是因為阿Mo的身體一直都是起伏變化，曾數次在禱告中向神哭訴；現在他的身體情況穩定，焦點也落在創傷頸椎神經可以怎樣面對前面的治療而忐忑。

b) 感謝神，教授們都是一直以來 積極地探討前面可行的治療方案，特別是上週他們與多倫多大學教授M.Fehling交流，引證現在阿Mo的醫治方向正確 （強化四肢、肌肉、關節、創傷以下的神經）。期待有更創新科技的治療 (現在已有數個創新脊柱神經治療的突破研究) 或是創造主的醫治。感謝神有祂和醫療團隊，並全世界的同行有心人。

在阿Mo 的治療變化中，讓我們深深體會與經歷上帝無條件的愛與拯救的大能，也體驗到「創新醫療科技的突破，從而更認識神創造的奇妙」。