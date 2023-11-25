亞洲超星團︱張鎬濂人氣擠身前十　媽媽洪欣北京返港力撐

藝人張鎬濂（Ashley）和媽媽洪欣今晚（25日）出席無綫偶像選秀節目《亞洲超星團》首影禮，作為母親的洪欣稱是特地從北京飛回來支持兒子，Ashley：「我啱啱先到，就從機場直奔過來。」而在旁的鎬濂指很感激，因母親是特別把工作改期來出席今晚首影禮。

談到「初印象人氣排名」中，Ashley成功擠身前十名，他指很高興能夠得到大眾認可：「其實個成績係超出咗我嘅預期，所以真係好開心。（會唔會覺得自己係星二代所以參選有優勢？）又唔會，有好有壞，好係的確多啲人關注到我，但係我需要比平常人更加努力，世人對我嘅指標可能會更高，不過我都想始藉此將壓力變成動力，增加自己嘅實力。」指希望未來能通過自己的實力讓別人見到洪欣時可以稱她為「張鎬濂媽媽」。

另外，講到Ashley曾在受訪時，直言繼父張丹峰有時做得比媽媽還要多，洪欣就解釋道大家會分工合作：「因為鎬濂始終都係男仔，好多嘢都會由爸爸去教，例如游水，踩單車咁，而我就主要負責照顧佢。」Ashley亦開口維護媽媽，稱張丹峰和洪欣是一對很好的父母：「佢哋都好照顧我，其實參加比賽之前佢哋都好支持我，亦都有同我傾過叫我好好咁諗清楚自己下一步嘅選擇。」洪欣亦表示作為過來人，會明白年輕人的想法：「因為我都年輕過，我嗰時媽咪都唔鍾意我入呢行，但我自己都好堅持，覺得自己鍾意嘅，有自己諗法都唔會完全聽晒媽媽話，所以我好明白啲年輕人。」又稱讚兒子懂事，會主動和自己商量聽取意見。

談到工作，洪欣指現在主要出席活動，甚少接拍劇集，又指想多放時間照顧9歲的女兒。而對於洪欣與張丹峰早前傳婚變，洪欣稱夫妻之間稍有不和屬實正常，現在學會了很多事情其實可以在家中自行處理。