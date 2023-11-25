益田惠梨菜　7年再晒冠軍奶

俗語話十年人事幾番新，不過唔好講話十年，一日半日都可能已經令人生起好大變化喇！但係有變化唔代表係壞事，好似益田惠梨菜咁，相隔咗7年之後再喺寫真界現身，而且展現出嘅美態更勝往日呀！

薄身巨乳

相信唔少寫真迷都好掛住小倉優香呢位美人兒，佢唔單止五官標致，仲擁有高挑又姣好嘅身材，拍出嚟嘅寫真照的確係賞心悅目。雖然優香已經封胸唔撈，仲冇再作幕前演出，但係有另一位女優同樣一樣咁好睇，佢就係今日同大家見面嘅益田惠梨菜喇！

今年28歲嘅佢同優香一樣，擁有一副正統派清麗面孔，笑容仲充滿天真可愛嘅治愈能量，令人感到通體舒暢，真係咩煩惱都冇晒！而佢亦一樣擁有高挑身材，胴體纖巧之餘，心口對F奶更係分量十足，換上泳裝嘅時候展露出深長乳溝，不知迷倒幾多男士呀！

演出更激

惠梨菜喺高中畢業之後做過辦公室女郎，後來喺因緣際會之下參加由雜誌舉辦嘅選美活動「Gal-Con」，過五關斬六將後，成功勇奪冠軍寶座，就係咁，佢展開咗演藝生涯，除咗拍寫真，亦投身電視台工作。佢嘅星運可謂順風順水，好快成為電視台嘅寵兒，拍過嘅電視劇有唔少，當中包括近期播映嘅《大病院佔據》。而拍劇之外，佢亦有演出各種資訊性節目，例如《地膽帶路日本遊》等等。

雖然觀眾成日都可以睇到惠梨菜嘅電視演出，但係能夠見到佢相隔咗7年之後，最近又再拍性感寫真，各位男觀眾一定更加高興喇！而菜妹對於自己最近嘅寫真演出都相當滿意，仲話因為年紀長大咗，所以演出可以更放更激，仲話希望可以繼續喺寫真當中發揮笑容，以及巨乳嘅魅力畀大家欣賞添！

Profile

年齡：28歲

身高：5呎5吋

三圍：34F-24-34

益田惠梨菜除咗拍寫真，亦為好多電視節目演出，想知道菜妹最近會有咩節目播出的話，就要多啲留意佢嘅社交網，同時欣賞埋佢嘅露乳溝性感相嚟滿足眼球喇！