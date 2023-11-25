亞洲超星團︱丁子朗人氣僅排21　被以為同冼靖峰有代溝

藝人冼靖峰（Archie）和丁子朗今晚（25日）出席無綫偶像選秀節目《亞洲超星團》首影禮。Archie和丁子朗都指二人透過今次的節目成為了Best Friend ，丁子朗說：「初初以為Archie好寸，因為唔係好識佢，但後面認識咗之後就覺得佢人好Nice，真係好開心可以係呢行搵到個真心朋友，有咩唔明都可以問佢。」在旁的Archie亦稱當別人知道他和丁子朗成為朋友後都很吃驚，認為二人會有「代溝」，但事實上他們會互相幫忙提點對方。

而談到近日Archie和丁子朗被批化妝太白，丁子朗則指都有和造型師溝通過笑言：「如果由第一集慢慢開始睇嘅話，應該會容易啲入口，同埋都要結合舞台需要。」亦形容網民們的留言為「Stylist」，會根據他們的看法作出調整。而Archie認為作為一個藝人，最重要是配合舞台，用作品說服大眾接受自己的造型。

另外，在「初印象人氣排名」中，冼靖峰排行第7，是9位香港代表中排名最高，而丁子朗只排在第21位。丁子朗笑言對這個名次感到滿意：「因為呢個排行榜係內地社交平台計分，坦白講內地唔係好多人認識我，咁所以對呢個排名都覺得好開心。」Archie則謙虛地認為排名只是一個數字，最後關頭都是要靠自己的實力。講到韓國天王Rain點名稱讚Archie，Archie指Rain是一名非常嚴格的評審，自言自己仍有很大的進步空間。丁子朗則透露Rain特地學習了一句廣東話去評價他當日的表現，又言自己為當日的表演緊張到失眠了好幾晚：「不過好彩佢最後畀我嘅評價都係正面嘅，令我放下心頭大石。」

歐陽妙芝陪兒子受訓

參賽者方玉亨（Atilla）與媽媽歐陽妙芝現身，Atilla參加比賽時只得15歲，她需要作為監護人一同到上海陪伴Atilla接受訓練，歐陽妙芝說：「其實都好幸福可以陪到佢，見證住佢嘅成長同埋蛻變過程，好感動。」Atilla亦很高興可以有媽媽的陪伴，表示心情不好時可以及時找媽媽傾訴和發洩。妙芝則認為Atilla現在年紀尚小，需要有她這個「出氣袋」在旁指導他的情緒：「因為佢仲細，好多嘢都未識得處理，個訓練真係好大壓力同埋好長時間，所以我從旁指導佢，可以畀佢一個舒緩。」又稱在上海的那段時間她同樣吃力，需要陪伴兒子一起捱更抵夜。

談到作為眾多參賽者中年紀倒數第二輕的Atilla，他謂經常受到其他參賽者哥哥們的照顧，妙芝笑言已欠下了很多外賣錢：「因為佢哋綵排訓練嗰陣我唔會貼身跟着佢，所以啲哥哥們每次叫外賣都會預埋佢，有時甚至問都唔洗問，已經預埋佢嗰份，三餐都有人照顧，所以佢好唔捨得返嚟。（還唔還錢？）用我嘅感情還畀佢哋，佢哋嚟香港會請佢哋食飯，同埋我都好錫佢哋，有啲人已經當埋我係佢阿媽咁。」

講到韓國天王Rain，Atilla指有被對方稱讚舞步：「因為我識跳芭蕾舞，咁所以佢（Rain）都話好難得係一個男團入面有個男仔識跳芭蕾舞，但亦都有話可能我由芭蕾舞轉去街舞或者Hip Hop會有少少困難，不過我年紀仲細可以繼續努力。」表示在訓練期間亦有受到曾到韓國受訓的哥哥們指導，現在舞蹈方面大有進步。而妙芝也指為了兒子有去練習舞步，導致胸與肋骨之間的位置隱隱作痛：「我10幾年冇跳過舞，為咗阿仔有一個環節嘅挑戰所以去練習，不過睇咗醫生醫生話冇事，熱敷吓就OK。」透露之後仍然要再陪兒子Atilla到上海。