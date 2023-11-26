【是日通勝】

農曆十月十四

癸卯年 癸亥月 戊子日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：動土、出行、開市

忌：問卜、安床、移徙

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、14、37

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：工作運稍遜，只有將勤補拙才可走出困局。

金牛座：小小苦楚等於激勵，凡事應向好的方面想！

雙子座：做事忌粗枝大葉，忽略細節容易衍生問題。

巨蟹座：健康響警號，要注意多菜少肉，切忌偏食。

獅子座：積善之家必有餘興，多做好事就毋懼噩運。

處女座：施比受更有福，宜趁順境幫助有需要的人。

天秤座：求財要量力而為，投資不能夠單靠好運氣。

天蠍座：謀事要識分主次，可望把霉運的影響減低。

人馬座：財運欠佳，做人勿太自私，要多為人設想。

山羊座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

水瓶座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

雙魚座：運氣佳，但最好保持低調，切忌得意忘形。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）龍 事業旺

（跌）馬 多阻滯

鼠：財運不錯，有利做生意，獲客戶支持。

牛：人緣好，交際表現大方，獲別人認同。

虎：得財冇難度，記得要報答幫過你的人。

兔：桃花旺，單身者可考慮向意中人表白。

龍：有機會發揮自身才華，必須好好把握。

蛇：心情靚，有口福，好好慰勞一下自己。

馬：是日沖煞，心煩意亂，生活諸多阻滯。

羊：容易破財，出門要好好看管隨身物品。

猴：感受到家人朋友的支持，渾身正能量。

雞：記憶力強，非常適合讀書，事半功倍。

狗：耐性極好，遇上棘手問題能一一化解。

豬：多愁善感，情緒不穩，容易招惹小人。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

鹽之妙用

鹽是鹹味的載體，也號稱「百味之祖」。

在我們的日常生活中，鹽的應用層面十分廣泛，包括食用、防腐、擺設或環境上，只要用得其所，可對人體和外界環境帶來幫助與正面的變化。

1.鹽具有防止肉類及其他物品腐爛的功效，所以處理肉食時，往往會用鹽來醃，以產生防腐耐放的作用。

2.中國的維吾爾族人把鹽視為有生命之物，他們相信，鹽具有超自然力量，可影響人的命運。

3.鹽能應用到公路、橋樑等設施上，因為鹽具有融化積雪和防滑作用。

4.鹽可應用於風水環境學上，它的作用與五行中的金是異曲同工的，能淨化空間的氣場，並可保持空間磁場的平衡。

5.如果住宅或公司的大樓附近發生動土現象，在風水學上稱為「動土煞」，它產生的噪音會擾亂住宅或公司的磁場或聲場，對財運不利，此時只要在窗台位置擺放適量的鹽，就能平定磁場或聲場，以減低動土煞的影響。