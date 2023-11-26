吳慷仁金馬稱帝　12歲林品彤封后

《第60屆台灣金馬獎》昨晚（25日）假台北國父紀念館舉行，最矚目的影帝大戰最終由吳慷仁憑《富都青年》跑出，影后方面由《小曉》的林品彤以12歲之齡當選，是史上最年輕的金馬影后！而紅地氈上，久違了的「台灣第一名模」林志玲悉心打扮到場，胸前卻驚現「咖喱雞」，頓成焦點。

本屆《金馬獎》紅地氈星光熠熠，桂綸鎂、宋芸樺、吳慷仁、張震及許光漢等傾巢而出，當中以身穿鏤空晚裝的林志玲最搶鏡，婚後減少公開亮相的她艷光不減，裙子的簡單剪裁將其玲瓏曲線立體呈現。受訪時她打趣表示：「請假而來」，對於獲安排與日本名導北野武頒獎，她幽默說：「老公Akira非常羨慕，但沒教我日語。他特別緊張我的『安全度』，我告訴他有穿『肉胎』。」對於胸前驚現「咖喱雞」，她解釋是以往拍戲弄傷的疤痕。

余香凝谷4吋事業線

宋芸樺與桂綸鎂的打扮則令Fans大跌眼鏡，前者以閃片Tube Top上陣，可惜外加西裝褸，感覺累贅且性感欠奉；後者以彩花黑裙現身，被踩似足「大媽」，嚴重扣分！香港女星余香凝明顯「戰鬥格」，以一襲吊帶低胸晚裝大晒4吋事業線；而吳慷仁女友邵雨薇以露腰開衩晚裝現身，難怪吳慷仁冤氣放閃：「她穿甚麼都好看。」

憑《富都青年》角逐影帝的吳慷仁，與飾演胞弟的陳澤耀一同行紅地氈，面對「最佳男主角」與許光漢、林柏宏、王柏傑與阮經天的「死亡之爭」，他直言：「不緊張是騙人的，謝謝該片把我們帶到金馬獎，我很希望陳澤耀能得獎。」可惜期望落空。「人氣王」許光漢憑《關於我和鬼變成家人的那件事》首度入圍金馬影帝，他與拍檔林柏宏結伴現身，引來全場尖叫，當中夾雜廣東話，明顯大批「香港林太太」特意飛往支持。

林青霞獲頒終身成就獎

賽果方面，台灣演員陳慕義憑《老狐狸》擊敗大熱林保怡勇奪「最佳男配角」；方志友憑《本日公休》勇奪「最佳女配角」；香港代表謝咏欣憑《但願人長久》獲頒「最佳新演員」。至於林青霞與導演陳坤厚雙雙獲頒「終身成就獎」，林青霞在李安手上接過獎座，全場站立鼓掌，她多謝「處女作」《窗外》原著瓊瑤、導演朱延平及徐克，又罕有提到丈夫邢李源及3名女兒，感激他們一直讓她做喜歡的事情。

【駐台灣記者宋江誠攝】