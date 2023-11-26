星玄｜鍾欣潼回復顏值天花板　Twins演唱會門票半小時賣清光

今日係11月26號，農曆十月十四，宜動土、出行、開市。今日最旺生肖係龍，屬龍嘅你今日有機會發揮才華，一定要好好把握！台灣凍齡美魔女林心如就係屬龍，最近有傳佢會淡出幕前演出，令粉絲都好擔心。好彩心如已經澄清，仲喺訪問度仲提及，老公霍建華心情靚到爆，都間接澄清咗，佢兩公婆有意離婚嘅傳聞。佢喺最近一套劇集，同另一女神林熙蕾飾演一對，發展不一樣嘅感情，令到大家都好期待，今日心如有機會發揮才華，應該無論做咩都會得心應手！

今日幸運星水瓶座，運氣好到令人羨慕，應該做多啲有意義的事。阿嬌鍾欣潼就係水瓶座！阿嬌近年專注內地發展，工作多到數唔晒，佢有幾靚幾零死角，都唔使再多介紹，而佢嘅身形就最多人關心，之前有傳阿嬌身形一度失控，但最近已經回復最佳狀態。唔單止顏值去到高峰身材仲非常纖瘦，黑粉點樣抹黑都冇用！

好事連連嘅阿嬌會孖埋阿Sa（蔡卓妍）殺入紅館開演唱會，Twins暌違9年再喺紅館為粉絲演唱，唔少人等到頸都長埋，唔怪得之，早前門票僅公開發售半小時，5萬張門票就光速售罄，8場個唱場場爆滿！就連同公司嘅關智斌都表示：「加場！加場！我唔夠飛！」。