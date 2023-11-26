失蹤數月缺席台慶　黃庭鋒獲網民尋人感開心

無綫小生黃庭鋒形象健康又靚仔，之前做過不少大騷司儀的他更視為最佳司儀接班人，而庭鋒亦拍過不少劇集，於無綫劇集《OPM》中更升呢擔任男一，演出獲讚。不過，之前無綫台慶卻不見黃庭鋒的蹤影，就算有多位男新人擔任司儀，都不見他，網民即時網討論區開POST謂:「無綫應畀吳偉豪、黃庭鋒阮浩棕做男一，網民都想睇佢哋多啲。」、「其實黃庭鋒外形靚仔有型，可惜唔係咁多劇拍，好嘥！」「黃庭鋒在外國讀書、回流英文日文都好流利，有點紳士感覺，佢又係運動健將，各方面條件都好好，但等吓一年又一年，過咗個黃金期。」網民都覺得無綫不是無人，而係唔識用人呢！

東網日前聯絡黃庭鋒，原來他不在港，正於內地為無綫拍攝旅遊節目，更要走訪11個城市，他謂:「由9月初開始返內地拍攝，至今我都差唔多拍咗3個月，開始接近尾聲，我只能話真係好興奮。」他坦言很開心不少人都留意到他沒有出席台慶，庭鋒笑言:「原來真係有人留意，好開心，都有好多朋友傳短訊問我:『你冇嘢呀咩?點解台慶唔見你?』我話我喺內地做緊嘢啫！由2017年到依家，我都係第一年冇出席台慶，自己都有一路食飯一路睇！」說到網民都好想他快些開劇，庭鋒指對上一套已是《妳不是她》，他指自己都很喜歡演戲，希望快些有機會，「我希望嚟緊真係可以有一啲發揮到嘅角色，(覺唔覺得被公司投閒置散?)我哋正面啲去睇呢件事，可能咁啱呢段時間要做呢個節目啫！我都係第一次孭一個節目，之後相信公司會有安排。」

而於新旅遊節目中，庭鋒會有自己的一首歌，他表示事前自己都找來不同的專業人士練習，而這首歌會跟一個北京小妹妹合作，他謂:「首歌都幾感動，希望有一日可以喺台上唱到！」