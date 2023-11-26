離巢趙希洛食閉門羮　譚偉權親解無情因由

第二度離巢無綫的「Gary哥哥」譚偉權決心外向闖後，於本月底舉行音樂劇分享會變身講師，公開音樂劇的表演密碼及音樂劇演員的成長與心法，他謂：「今次呢個分享會係我從演以來第一次舉辦，我會分享我呢30幾年嚟音樂劇生涯嘅點滴，亦會現場唱歌示範，亦都會播放一啲以前嘅珍貴片段及相片。」

Gary在無綫拍劇期間，和不少演員惺惺相惜，其中包括已離開無綫的趙希洛，更被她一份支持而感動，他說：「趙希洛佢好好呀，之前應承咗話嚟支持我睇我嘅分享會，點知嚟咗之後發現滿咗座，所以佢就企喺門口聽我講，我好感動同好多謝佢嘅支持。原來佢同我講佢自己一直都好鍾意音樂劇，佢仲話如果有時間就會再嚟我嘅分享會，咁我亦都希望將來有機會可以同佢合作啦！」

雖然離開無綫，但Gary仍心繫前娘家，感激無綫監製王心慰（Amy）的賞識，他說：「Amy姐都同我講，第日有機會都會叫我返去開劇，我哋都係保持良好關係嘅，同陳家樂、陳曉華、阮浩棕及譚凱琪等合作嘅《異空感應》，係我最後一個無綫劇，劇中嘅角色好有發揮。」他亦關心前同事的近況，指聽聞無綫近期較少開劇，不少同事要放假休息。問到可有跟其他電視台傾合作，他則說早前和HOY TV完成一個project，未來希望工作機會愈多愈好。