【心理測驗】最適合你的學習方法是？

在學習的生涯中，你是否也詢問身邊的學霸，試圖了解他們的學習竅門，從而提升自己的成績。然而，每個人的思考方式、領悟力和適合的學習風格都有所不同。來自日網shinri的心理測驗或許能幫助你從個人特質上找到最適合你的學習方式，讓你事倍功半。

【問題】

如果一覺睡醒，發現自己回到童年時光，你會怎麽做？

A.假裝是一個真正的孩子，並享受做一個「孩子」

B.利用你作為成年人的知識來實現你童年的夢想

C.與原來的時代再也見不到的家人和朋友團聚

D.想辦法回到未來

【答案分析】

A.如果你選擇選項A，代表了追求純粹樂趣和自由的心理傾向。這種「純粹的樂趣」是通過輕鬆重複的基本活動來獲取，穩步獲得基本技能和知識的過程，能提升你的學習的安全感和成就感。因此，重複學習特別適合你。例如，在學習一門新語言時，一遍又一遍地練習基本詞彙和語法。在解決數學問題時，建議一遍又一遍地解決同類型的問題，形成一種肌肉記憶。最簡單直接的學習方式，但它有助於確保你獲得新技能，且成為長期記憶。憑着不斷的努力，取得豐碩的成果。

B.如果你選擇選項B，表明一種被創造性和冒險方法所吸引的心理狀態。在現實生活中，你會傾向於在探索現有框架之外的新想法中找到樂趣。這種特質導致了對創新和互動學習方法的偏好。在玩樂的同時使用科技進行學習對你來說是一種有效的學習方式。對於這種類型的人，使用平板電腦或PC進行類似遊戲的學習是最合適的。 例如，你可以使用語言學習軟件來學習一門新語言，同時享受遊戲般的樂趣。此外，在解決科學實驗或數學問題時，互動式模擬軟件可以幫助您獲得更深入的理解。這種類型的學習將激發您的創造力並激勵您學習。就像玩遊戲一樣，在解決問題的過程中尋找樂趣是提高學習效率和連續性的關鍵。

C.如果您選擇選項C，你希望與過去的親人重新建立聯繫。這反映你傾向於重視你在日常生活中與人的互動，以及從他們那裏地獲得的經驗和知識。這些特徵也導致了在日常生活中偏愛自然學習，而不是正式的學習環境。因此，利用日常活動之間的碎片時間是一種自然而有效的學習方式。例如，你可以利用移動中或等車時閱讀文章，或者使用語言學習軟件學習新單詞。在與朋友和家人的對話中獲得新知識也很有效。通過這種方式，將學習自然地融入您的日常生活，學習成為你生活的一部分。在日常生活中尋找和享受學習將是提高學習效率和連續性的關鍵。

D.如果你選擇選項D，代表你是現實的和以目標為導向的，即使在穿越的超常情況下，也選擇尋找回歸現實的方法。這種特質使你能專注於發現和克服學習中的弱點和差距。最有效的學習方式是客觀地檢查你的學習進度，並專注於你需要學習的領域。例如，完成一份有關目前所學的測驗，測試你仍然不了解的方面。之後，你可以通過專注於你了解不足的領域來有效地加深你的知識，通過定期自我評估來檢查你的進度。因此，設定具體目標和管理自己的學習將是最大限度地提高學習效率的關鍵。