庾澄慶雲頂海拔千八米開騷　唱到缺氧：要用一下氧氣！

61歲的台灣歌手庾澄慶（哈林）近日於馬來西亞舉行巡唱。他以歌曲《歡樂送》揭開序幕，惟唱完即顯得有點上氣不接下氣，他打趣解釋：「雲頂海拔1800多，這對我們唱歌來講其實是種壓力。」再接連唱出幾首歌後，他再搞笑謂：「我要用一下氧氣！今天喔，不管怎樣都要撑著！我都在江湖上說了到死都要18歲，萬一我等下用氧氣，請不要告訴別人！」令人忍俊不禁。

由於時隔多年重臨馬來西亞，他大喊「tuan-tuan dan puan-puan」及「aku cinta padamu」，令全場興奮狂熱狀態。他又主動與結他手比併，最後自認「自作孽」：「好好唱就唱，還battle甚麼啦。」曾先後多次到訪馬來西亞，哈林表示：「我很喜歡這裏，這邊的人都很好相處。」又透露曾獨自到訪浮羅交怡：「已經去了兩次，你們到那邊報我的名字，有打折。」

他又與全場合唱《情非得已》，想不到粉絲唱上癮，不斷高呼「再來一次」，遭哈林即斷言拒絕：「你們一直唱，到最後我都没得唱了，怎麼可能？我那麼愛唱歌。」演唱會臨近尾聲時，哈林突變感性﹕「說老實話，不知道下次還能不能看到各位，當然我還希望有機會。唱歌是種享受，我覺得我很幸福的人，唱歌有人聽，騎單車車也可以做成節目。」