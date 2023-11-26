預早慶祝31歲生日！燦烈學講廣東話讚港迷「世一」

韓團EXO成員燦烈前晚（24日）起一連兩晚假亞洲國際博覽館舉行《Chanyeol Fancon 'The Eternity' in Hong Kong》見面會，是他首次以個人身份在香港會粉絲。

昨晚（25日）的見面會在晚上7時左右開始，他登場後唱出《NOTHIN》，之後便用廣東話跟粉絲打招呼：「大家好，我係燦烈！」他多謝大家第二晚也來捧場，並指前一晚回酒店後很快便睡覺，早上很早起床，所以特別醒神：「我今早浸了半身浴，之後在酒店食飯，來到現場綵排，下午5點左右便吃晚飯了。」

平時喜歡做運動的他呼籲粉絲要跟他一樣養成做運動的習慣：「就算不是健身，散步也很好，也要培養一種興趣，那就不會整天都只看手機。」主持森美即問他肌肉是否很結實，燦烈便立即讓對方摸摸自己的手臂和心口，笑言自己對手瓜十分有信心。之後他跟森美學講廣東話潮語，包括「世一」、「大癲」和「好正」，更即席造句：「燦烈對EXO-L（EXO粉絲名）嘅愛係世一」、「大家一齊大癲」、「EXO-L好正」，令在場粉絲興奮尖叫。

他又挑戰在60秒內完成射擊、投籃及飲奶茶等任務，他飲完奶茶用廣東話說：「奶茶好正！」其後他與多名幸運粉絲隔住螢幕擺心合照，而在拍攝大合照時，螢幕播放香港粉絲為他準備的打氣影片，粉絲又為將於明日（27日）過31歲生辰的他準備生日蛋糕，令他十分感動，用廣東話多謝粉絲：「多謝晒！我愛你哋EXO-L，世一！」

他在Encore環節唱出《Good Enough》，他承諾會再來港見大家，又笑說：「下次來香港的時候我會將延伸台弄得長一點，讓後面的粉絲也可以看到我。」他叮囑粉絲要注意身體：「在下次見面之前大家都要身體健康，要等我回來！」