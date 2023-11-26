莫可欣默認曾遭情敵陳淑蘭怒摑：陳年舊事仲提嚟做咩！

前港姐冠軍莫可欣和季軍戚黛黛今日（26日）出席活動宣揚道路安全。已有29年駕齡的莫可欣自言比很多駕駛者都有經驗：「我成日見到好多人衝紅燈，同埋我揸車唔係好躁，好多人都會講晒粗口，但我唔會，我覺你咪行先囉，反正我遲早會追到，反而我丈夫（方中信）會躁啲，咁所以我哋可以互補吓，會互相尊重對方嘅駕駛。」又透露當年經歷了四次車牌考試：「頭三次都肥咗，其實好事嚟，因為嗰時年輕，咩都唔識以為自己好叻，到第四次終於有壓力。」笑言當時是因為獲選為香港小姐冠軍獲得了新車才決定考車牌。

講到陳淑蘭最近在伍仲衡和周國豐的直播中舊事重提，直認當初怒摑莫可欣唔止一巴。莫可欣坦言道：「其實陳年舊事仲提嚟做咩，都咁多年啦。（有冇唔舒服？）完全冇，咁多年嘅事我都唔記得啦，同埋世界咁多大事，我呢啲微不足道啦，我入咗娛樂圈咁多年，負面新聞都唔多，大家都知我咩人，所以有時有啲嘢唔需要太着緊。（有冇同方中信傾？）冇，不過佢應該知道呢件事。」指不怕面對閒言閒語，認為現時經常有網絡欺凌的情況，所以她會教導孩子不要太在乎別人的一句說話。

另外，前日剛從倫敦回來的戚黛黛指今次是第一次與老公一同到英國旅行：「其實之前我哋都分開去過，但未試過一齊去，今次咁啱老公要去做嘢，所以就跟埋過去。」又指在倫敦時十分想念中國菜，對當地啲麵包已感到厭倦：「香港啲嘢真係平好多，同埋好食好多，而且我都更加鍾意香港嘅天氣，冇咁凍。」直指英國物價高昂，故今次旅遊回來並沒有買手信。

談到戚黛黛於無綫歌唱節目《中年好聲音2》100強止步，她自言比賽時並未能享受舞台：「我以為我會好Enjoy個舞台，可以發揮到比我平時好啲嘅水準，但我唱完之後緊張到癲，係有啲失望嘅冇得繼續玩落去，但係其他參賽者舞台經驗都會比我豐富，所以我輸係遲早嘅事。」不過她透露在比賽中認識到了一班同樣是家庭主婦的好朋友，閒時亦會相約見面，認為能夠在這個年紀認識新朋友是好難得的事。