只是普通朋友！郭柏妍唔幫緋聞男友丁子朗拉票

藝人郭柏妍（Rosita）今日（26日）到太子出席聖誕活動，吸引大批宅男粉絲到場支持Rosita接受訪問時自稱「絕緣體」，求學期間未有遇過異性表白，聖誕通常與女生一起過。談到緋聞男友丁子朗（丁丁）參加的選秀節目《亞洲超星團》昨晚(25日）首播，她竟然未有留意，且表示：「昨晚我要為忙於新劇《飛常日誌》開工，自己頻道又有新片出，所以真係唔知。（丁丁返港放假，有冇約見面？）台慶嗰晚做嘢見過，大家都忙，我哋係普通朋友啫。」提到丁子朗在節目的初印象人氣排名第21位，她說：「佢本身已經好努力，靠自己就得，唔使幫佢拉票。」

談到有份參與為台慶劇《新聞女王》演出，Rosita笑言其「四眼妹造型」很特別：「都未試過喺幕前化咁淡妝，亦冇諗會同佘詩曼有對手戲，真係有啲緊張，我以前成日留意佢嘅演出，佢企喺我面前已經等同一本教科書。」提到對方於片場經常「萬歲」，她打趣：「咁我冇食過焞湯同鮑魚，不過開工嗰日有得飲珍珠奶茶，有得飲好好喇。」她又指不夠膽邀佘詩曼合照：「最後係何廣沛出口幫我。（仲想同邊位前輩影相？）李施嬅，我真係怕阻住人哋做嘢，最後都冇影到，一係等套劇慶功先啦。」