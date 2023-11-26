怕老婆會發達！馬國明自爆甘為湯洛雯洗碗

準人夫馬國明今日（26日）單拖出席商場活動，但不時冧爆提起未婚妻湯洛雯（靚湯），除透露靚湯最想睇北極光外，玩遊戲摸到百潔布時，他自爆：「我喺屋企負責洗碗，哎吔，爆咗出嚟添！」

之後有粉絲戴住靚湯面具現身，被大會抽結婚水，他不但不介意，還望住偽女友說：「乜你嚟咗嘅？」司儀問：「有咩同靚湯講？」馬國明說：「你好靚！」之後和「靚湯」齊做心心手勢，sweet爆全場。

他接受訪問時指靚湯本來陪行，曾打算做司機送他到商場，不過得知大會安排車位給他泊車才縮沙。問到是否想和靚湯齊出席活動，他恨到出口謂：「想！之前做過一次金飾活動，希望之後可以一齊做多啲活動，商演同拍廣告！（想夫妻檔搵錢？）梗係啦，等錢使，結婚開支好大，好多嘢都要計錢。不過係開心錢，唔好慳，各方面如酒店都貴，會請6至70位雙方嘅賓客，（你全包賓客使錢？）呢啲唔好講啦，唔知幾多錢，盤數係靚湯度。」

問婚期是聖誕前或聖誕後，他口密表示要問靚湯，因已被禁嘴，問是否怕老婆，他則說：「係尊重，不過可以講係我會跳舞，呢個係人生最驚，因為差到嚇死人，佢跳得好好，我覺得係玩新郎囉，我會搵老師學，跟住自己再練，不過就算跳得差，佢都會嫁畀我。」他又透露拍完再拍幾日新劇《飛常日誌》，緊接為《新聞女王》宣傳後就離港結婚，雖然有部分宣傳活動暫未能參與，但相信只是離開幾日，對團隊影響不大。

他又談及他在新劇《新聞女王》中，被網友指其氣場完輸給佘詩曼，他覺得有此劇評就是劇集成功，他謂：「咁阿佘嘅氣場一向勁，同埋個劇叫《新聞女王》，佢氣場勁先啱，其實我同鄧智堅好似太監咁，香港同內地收視都高，所以阿佘冇得輸，不過好似踢波咁，場場都7比0，6比0，或者最尾畀我偷到雞入到波啦。」問到他和何依婷的後樓梯激咀戲出街後，靚湯可有呷醋，他則說：「佢冇嘢喎，其實阿佘同譚俊彥，何廣沛嗰啲咪仲激。」