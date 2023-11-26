詹天文出道2年先搞粉絲見面會　唔怕起步遲過炎明熹

「聲夢小花」詹天文（Windy）今日（26日）出席粉絲見面會，此次見面會是由Windy的官方Fans Club主動發起，亦是Windy出道兩年以來的第一個粉絲見面會。在活動上，Windy又唱又跳，還與在場粉絲大合照，親和力十足。

Windy出道2年才正式舉辦了第一場個人粉絲見面會，相較於After Class的其他成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲和鍾柔美起步點較為慢。然而，Windy表示每個人都有自己的步伐，不論快慢，最終都能達到自己的目標，而她的目標是開辦個人的巡迴演唱會。

將於明年4月應考DSE的Windy，預告會在明年2月份開始減少活動，專心應付考試：「我覺得我讀書唔係要閉關嘅類型，通常都係考試前先開始溫書，我主要係靠平時累積，然後考試嘅時候就平常心去面對（工作耽誤學業？）又唔會，我暫時都可以分到兩邊，而且活動都係週末時間，學校功課又未算好繁忙，所以都唔影響我讀書。」透露12月將會出席各大頒獎典禮和以女團After Class的身份出席於亞博的活動，預告姚焯菲亦會趁新西蘭學校假期回港出席。

談到未來升學，Windy指升學會首選音樂系，並有考慮本地及外地升學：「不過中大音樂系比較學術性啲，佢唔係主要表演，所以考慮度較低。」問到如果她也離港到外地升學，那After Class豈不是名存實亡？Windy說：「又唔會因為我哋會繼續有新歌出，就算係外地都可以返嚟，而且After Class最近都有錄團歌，我已錄咗爭Gigi未錄。」