陳懿德玩通靈狂標冷汗　工作人員：收音咪出現異常！

無綫綜藝節目《通靈之王2》由梁思浩帶領王嘉慧（Cathy）及陳懿德（德德）擔任主持，來自不同流派的20組參賽者，將各自拿出看家本領企圖通過製作組精心設計的數十條超乎想像題目進行比賽，爭奪成為「通靈之王」，參賽者當中有觀眾熟悉的姚安娜，她會孖住女兒Celeste一同比賽，曾主持《閃電傳真機》的安娜是一位塔羅占卜師，女兒在18歲時無師自通學會塔羅牌，而安娜爸爸亦是一名法師，三代人可算是「通靈世家」。

海選進行時發生小插曲，比賽開始時有參賽者已指現場有靈體，新加盟的主持德德拍攝期間突然身體不適，全身狂標冷汗兼頭暈暈，最終要停止拍攝休息，更弔詭的是，收音師指德德不適時收音咪亦出現異常，德德受訪時重提事件時心有餘悸：「人生未試過咁樣唔舒服，嗰陣Feel到自己就嚟暈低，因為當日係第一日工作，唔想拖慢個進度，即刻捉住Cathy諗住頂埋落去，但之後真係頂唔順，眼前一片空白，同埋完全聽唔到人講嘢！」

德德續指思浩當時仍未知她出事：「因為思浩個位置睇唔到我，係有個參賽者突然話你個主持唔得喇，佢先見到我，好彩工作人員趕得切嚟接住我，如果唔係已經仆咗落地，後來我坐低咗休息一陣都好番好多。」

講到加入節目及與思浩合作，德德直言心情又驚又喜：「我其實有參加第一輯嘅試鏡，但就無緣參與節目，今次終於有機會同思浩合作，好多人知道我同思浩合作，仲搞笑咁叫我同佢夾份買六合彩！我對靈異嘢都有啲驚，事前都有睇師傅同埋買水晶戴。」她感激思浩教導：「佢係一個好肯教人嘅前輩，佢教我點樣做好主持呢個工作，佢對身邊每個人都好好，同埋對節目嘅要求好高，唔會造假！第一次見到佢時，佢係咁強調自己好惡，但我從來未見過佢惡嘅一面！」