鮮娛糧｜零濾鏡樣貌流出！鍾嘉欣機場爆真實性格

已為人妻兼3子之母的鍾嘉欣近年為家庭、事業而加港兩地走，近日有網民就有幸於溫哥華機場偶到這位女神。事源是該網民當時正等待行李，突然有一位美女於身旁行過，乍看之下，已覺得對方與鍾嘉欣十分相似，之後聽到該名美女與友人通電，便肯定對方是女神鍾嘉欣。

據該網民留言表示，由於當時人多且雙方均持行李，而嘉欣BB的行李又太重，所以不小心便撞到該名網民，嘉欣BB得悉後即道歉，完全推翻之前有指嘉欣成日黑面又冇品的事，另外嘉欣在零濾鏡下，美貌仍令人驚歎，可以說是得天獨厚。

看完上一代女神，當然要穿看新冒起，而馬來西亞女神又豈止林明禎一個，黃潔琪（Miko）最近為HOY TV拍旅遊節目，便傾盡心力晒身材，每個造型都十分有看頭，對香港人誠意十足，當然值得一讚。

她這次帶觀眾過大海，首先有小背心和斜孭小袋子，令上圍更為澎湃。Miko全程笑容滿面，走路時「彈下彈下」，滿足港男所有願望。此外她還穿低胸背心做運動，全程俯身十分吸睛，但說到出色則要數其新娘造型，Miko身材一流，絕對適合穿性感婚紗，全香港男士都想做她的新郎。