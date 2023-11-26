So Ching以「佢哋」形容COLLAR？直指價值觀不同

男團MIRROR去年紅館事故受傷的舞者阿Mo至今仍然留院，其女友蘇芷晴（So Ching）半年前亦已退出COLLAR，專心照顧阿Mo，並重回跳舞老師行列。坐擁25萬Followers的她，近日在社交平台開問答，其中就披露阿Mo情況，當被問到同「佢哋」（指COLLAR）有冇聯絡時，So Ching未有開名，但暗示彼此價值觀不同，其後有網民發現，她已Unfollow COLLAR 7位前隊友。

不少支持者都洗版表示很想再睇到她的幕前演出，叫她不如自己出歌，她回答：「唔知將來會點，一切都係順其自然，依家好好鞭策自己、裝備自己，等唔同機會來到自然有得選擇。」有人關心阿Mo近況，其實So Ching日前已講過不方便透露太多，叫大家可以透過每星期的代禱信了解他的最新情況，不過當再有人問，So Ching就說：「佢每日都好努力。」

此外，有人問So Ching還有沒有跟「佢哋」聯絡，她說：「呢度嘅『佢哋』我會解讀為好多唔同人，我諗主要係同我價值觀唔相似嘅人，but it’s okay，一年多呢段時間入面發生咗好多大大小小嘅事，仍然學習緊點樣放低一啲執着，令自己唔好咁唔開心，一切順其自然吧～」雖然無論問與答都沒有指名道姓，不過網民都推測「佢哋」可能就是7位COLLAR成員，並留意到她已Unfollow一班前隊友，現時只有Follow前經理人阿Wing以及COLLAR官方社交網，令人聯想當日可能是不歡而散。

不過，網民都支持So Ching，有人說：「同事還同事，朋友還朋友，如果冇再一齊做嘢都冇乜所謂，大家只係生命中嘅過客。」並建議她已退出娛樂團，應給予她空間。