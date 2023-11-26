smart #1 BRABUS高性能純電操控有驚喜

全身裝有專屬跑車化擾流套件的smart #1 BRABUS，配備前後軸高性能電馬達，擁有428hp最大馬力和543Nm峰值扭力，0-100km/h加速可3.9秒完成。(胡振文攝)

近期的話題電動小車非smart #1莫屬。早前代理更一次過安排了齊料smart #1 Premium及高性能smart #1 BRABUS兩版本供試駕，當然測試焦點落在堪稱是該品牌有史以來性能最強型號的後者身上。

久違了的smart早於2020年已成功全面轉型成高級電動車品牌，最近便以搭載吉利SEA電動車平台架構的全新純電動車系smart #1小型Crossover SUV打頭陣輸港，兩版本均搭載66kWh高效能電池組，最大支援150kWDC快速充電及22kW AC中速充電，由10%充至80%分別少於30分鐘和3小時。加入全身跑車化擾流套件及配置的BRABUS版，「一換一」售價34萬有找，僅比Premium版多4萬，自然再睇高一線。

作為高性能版的全新smart #1 BRABUS，不僅配備前後軸高性能電馬達及AWD全時四驅系統，且還多配備BRABUS駕駛模式。隨傳隨到的428hp最大馬力和543Nm峰值扭力，成就爽快起步加速反應，完成0-100km/h加速僅3.9秒。坐在配色對比強烈的BRABUS跑車化座椅上，手握Alcantara包覆的跑化軚環，配合像真度極高的模擬引擎音效系統，Feel So Good。

未開始試車之前，筆者有些少在意軚環不設+/-撥片，不過試過其跑車化調校的加速及制動腳踏之後，發覺又的確沒有設撥片的必要。這得一讚動力回收系統的標準設定得非常恰度好處，攻彎前只要稍鬆開加速腳踏，毋須踩制動腳踏，已可收即時、舒適、不突兀的制動效果。加上其跑車化底盤及懸掛設定，配合電動車電池組置於車底的低重心先天優勢，過彎時車身側傾幅度不明顯，彎中循迹的穩定性亦高，然後帶着自信輕鬆出彎，操控十分靈動。

規格表

車型：五門五座位小型SUV

電池容量：66kWh高壓電池

馬達：前後軸電馬達(BRABUS版)；後軸電馬達(Premium版)

最大馬力：428hp(BRABUS版)；272hp(Premium版)

峰值扭力：543Nm(BRABUS版)；343Nm(Premium版)

傳動：單速波箱

驅動：四輪驅動(BRABUS版)；後輪驅動(Premium版)

0-100km/h：3.9秒(BRABUS版)；6.7秒(Premium版)

續航力(WLTP)：400km(BRABUS版)；440km(Premium版)

車身體積：4,300×1,822×1,636mm（長×闊×高）(Premium版車長4,270mm)