盧瀚霆呂爵安直言婚姻好遙遠　 要趁後生賺多啲錢

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)及呂爵安（Edan)主演的ViuTV劇《社內相親》將於明晚（27日）首播，AL在劇中經常被飾演爺爺的羅家英催婚。而現實生活中，AL自覺年輕，故並不心急人生大事，Edan亦自言未來10年時事業搏殺期，故不會多想兒女私情，只想一心一意賺大錢。

現年28歲的Anson Lo和26歲的Edan直言婚姻對他們來説相當遙遠，AL笑言：「有排，早一、兩年屋企人有催，但依家完全唔催，我每次食飯都有同佢哋講我呢10年想專心事業，要努力賺錢養家，佢哋就冇再催我，覺得啱嘅時候就去啦！（自己心急拍拖？）冇喎，我都係28歲，況且呢個世代都冇年齡限制架啦！」

至於Edan則表示暫時對結婚沒有想法，亦幻想不到何時會發生，他稱：「所以暫時都係賺多啲錢，做好工作，唔好諗咁多，趁呢幾年後生盡全力去衝，目標係賺好多好多嘅錢，有幾多賺幾多。」 AL和Edan擁有大量粉絲，身邊亦總有大批工作人員跟出跟入，問到二人在圈中會否好難結識異性？Edan不諱言：「老實講都難拍拖嘅，拍拖又出唔到去，好多問題。」

AL亦對此表示認同，他指拍拖有好多事情要交代，生活上的細節和各樣事情都會引起大眾好奇，他表示理解：「其實係合理嘅，一定會好想知道我哋拍拖時會做啲咩，或者去到咩階段，但呢啲唔係我依家想專注嘅事，有太多問題跟尾。但如果遇到啱嘅對象都會拍拖，只係唔會主動去搵。」Edan又指一段關係需要時間去培養，此刻的自己難以百分百投入。

問到粉絲是否他們的包袱？一旦有戀情會擔心她們不接受？Edan表示：「我唔會覺得粉絲會認為我哋唔可以拍拖或永遠都唔拍拖，我哋嘅粉絲好錫我哋，都想我哋開心同幸福。」AL則表示：「佢哋係想我哋開心，見到我哋開心，佢哋都會覺得開心。」至於將來拍拖會否秘密發展地下情？揚言最重要尊重另一半意願，AL表示：「其實唔只我哋有壓力，對方都可能有壓力，佢都唔想成為大眾焦點，所以要尊重對方意願。」兩人亦異口同聲表示不介意對方是圈中或圈外人，最重要是合眼緣。

AL和Edan延續上一套《大叔的愛》CP再拍劇，兩人亦分屬好友，所以再次合作不但十分享受，還會互相提點，讓大家一起進步。兩人在劇中分別跟陳漢娜（Hanna）和沈殷怡（Shirley）各有感情線，Edan開工第二日更要和Shirley拍接吻戲，他表示也有好處，大家可以快一點混熟，而兩人同樣很直接溝通表達，所以合作得相當愉快。

AL則透露開拍初期沒有見過Hanna，惦念對方一副冧樣的鏡頭全靠想像力，他說：「我哋嘅劇情由唔太熟落，到拍咀戲同床戲係循序漸進，所以拍得較舒服。（床戲好大膽？）同原著差唔多，氛圍都幾浪漫，節奏同速度好似度蜜月。」Edan就形容跟Shirley的床戲很狂野，因劇情講述兩人飲醉酒，為了拍攝期間能展現出胸肌，所以埋位前瘋狂做掌上壓和舉啞鈴等，笑言是盡地一煲。

Anson Lo服裝：Berluti, Harvey Nichols, Giuseppe Zanotti

呂爵安服裝：服裝：Swank, Christian Louboutin