望月萌智子 胸大唔怕搖

家陣除咗幫雜誌影相，大多數寫真女優都會出影像作品，甚至拍埋VR影片，好少會製作紙本相集，可能係成本問題，亦可能因為透過影片先可以將女優嘅吸引力「凸」顯出嚟，望月萌智子嘅乳搖演出就係好好嘅例子。

2.5次元身材

近年有唔少Cosplayer入侵日本寫真界，甚至成功躍居一線地位，好似Enako、伊織萌、桃月梨子等等，佢哋有樣有身材，仲好識得扮嘢，可以為寫真演出注入唔同元素，人氣高企絕對有迹可尋！至於今日為大家介紹嘅寫真女優望月萌智子，同樣係Cosplayer出身，天生麗質，五官標致，雙眼仲要係水汪汪，相當上鏡。身材方面，萌智子唔止有對脹卜卜嘅H奶，仲有個又圓又翹嘅靚股，襯埋水蛇腰同一身白滑肌膚，真係冇得頂，難怪佢會話自己擁有「2.5次元身材」啦！

發揮乳搖威力

查實萌智子做咗Cosplayer大約5年，因為樣貌討人，身材又出眾，喺行內已經有一定人氣，每次演出總會引起好多觀眾注視，之後被藝能事務所睇中，話要捧佢做寫真偶像，結果簽約冇耐就推出首部寫真映像作品。講起拍寫真片，萌智子話以往都對慣鏡頭擺甫士，但要喺攝影師面前做出一連串挑逗動作，始終有啲尷尬，特別係當導演要求佢做出乳搖動作，真係好唔習慣，又好驚動作過大會搞到衣物走位，幸好出嚟嘅效果相當好，唔止冇走光，仲將一對巨乳嘅吸引力表露無遺。