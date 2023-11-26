朱智賢諗定婚後生活　原來係咁樣…

藝人朱智賢（Ashley）於今年9月15日約滿離巢無綫，結束雙方長達10年的賓主關係。回復自由身後，起初她還很怕沒了大樹遮蔭，要獨自面對許多困難，但現在顯然即使離開了大公司，她也為自己闖出一片天地，獨自頻頻接Job，並指明年年初的工作都已有着落。最近她為HOY TV主持全新飲食節目《開飯啦聖誕》，透露每集都會跟隨不同的大廚學習廚藝。她自言對煮食都有一定興趣：「我自己都鍾意煮嘢食，但唔係好有研究，主持呢個節目就可以偷下師。（煮畀男朋友（謝東閔）食？）唔會，我哋都比較忙。」

談到聖誕節，她指會考慮和朋友舉辦一個聖誕派對，一同歡度聖誕：「因為我本人就最鍾意聖誕節，所以我想聖誕節熱鬧啲，同埋最期待就係交換禮物。」講到禮物，她笑言還未想好要送男友謝東閔的禮物：「我肯定佢都未諗好，佢係嗰啲節日前一日先會買嘢準備嘅人，不過我大概都有啲諗法，因為佢好貪靚 ，所以可能會考慮送衫嗰啲，我自己就鍾意送啲實用嘅嘢，唔鍾意送無聊嘢。」直言男友比她還要像女人，喜歡買衣服打扮自己。

近日她在社交平台上上載婚紗照，惹來外界猜測她是不是好事將近，但她卻忙搖頭否認，稱沒想過一輯普通的美照會被外界過分解讀，指最離譜的是居然連身邊的朋友都來湊熱鬧恭喜她：「如果有呢啲消息我一定會同大家講嘅。（你自己想唔想？）隨緣啦，因為有好多嘢Plan咗都未必跟計劃去做，所以冇得急，大家都順其自然，同埋都以工作行先。」認為感情無需依賴一張紙綁住對方，又言即使二人結婚對現在生活亦不會有太大改變，所以暫時維持原狀。