圍裙Look一出 「胸」前誘惑

有啲家常便服，表面上冇乜特別，但着喺美女身上，就會令男士想入非非，除咗白裇衫之外，仲有圍裙（Apron），否則又點會有咁多寫真女優同AV脫星會以真空圍裙造型示人呢？

Apron Knight 圍裙騎士？

講起圍裙，好多人都會諗起女性，理由係大部分家庭都由老婆、媽媽或者工人姐姐揸鑊剷，所以「Apron」亦變咗暗指女性嘅俚語。至於可譯成圍裙騎士嘅「Apron Knight」，亦係情色俚語，但意思並唔單純，事關佢係用嚟暗指扯皮條同埋妓女㗎！

查實圍裙亦係一種情趣Cosplay服裝，話說日本早年做過一項調查，訪問咗一萬名女性，發現好多人都話圍裙造型唔止最易搵，效果亦係最好，特別係以真空圍裙Look喺另一半面前出現，對方嘅反應相當正面，但前提係要你對身材有自信。話時話，唔知各位女士想唔想試吓呢？

Apron Fetish 戀物癖好

呢個世界有林林總總戀物癖，除咗絲襪、內褲、高踭鞋之外，仲有所謂「Apron Fetish」，即係對圍裙產生性幻想同性衝動。據性學家指出，有呢種癖好嘅男女，當見到着住圍裙嘅人，就會有興奮嘅反應，可能因為呢種衣物會令人聯想起良家婦女，亦有可能因為佢可以保護裙下之物免被弄髒，令人產生安全感同依賴感。仲有一個可能性就係圍裙嘅設計半遮半掩，一旦冇着打底衫，勁易走光，所以真空圍裙Look係好此道者最鍾意嘅造型。

《Naked Under an Apron》 人多勢眾

見到靚女真空着圍裙，好多男士都會心動，四仔片廠Mr. Skin喺2019年推出嘅《Naked Under an Apron》，索性賣大包，搵嚟Katie Morgan、Georgina Hale、Amanda Righetti等超過20位脫星，齊齊玩全裸着圍裙，陣容強勁，當中嘅脫星年齡介乎20幾到40幾歲，各有唔同嘅韻味，實行一次過滿足晒唔同觀眾嘅口味。據片廠發言人表示，之前收到四仔迷嘅請求，好希望有一套作品搵啲靚女返嚟着住圍裙擺甫士，所以徇眾要求，而睇番當時口碑，證明呢個決定有幾咁明智！

同場加映：着圍裙做店長

AV女優着圍裙出鏡係好常見，但演出場景唔一定喺廚房！就好似2016年由KMP出品嘅《友田彩也香影碟店1日店長就任！！》，女主角就以全裸加圍裙造型出場，喺影碟店進行一日店長任務。獲得AV界「國民偶像」稱號嘅友田彩也香，唔止個樣生得靚，仲有一對33E車頭燈，加埋真空着圍裙，有幾咁吸睛可想而知。喺片中，阿妹為咗令營業額達到100萬日圓，不惜「貼身」接待顧客，惠顧滿指定金額，仲會有特別服務！雖然明知劇情係早有安排，依然令人睇得興奮！