馮允謙派心Me＆爭住接　梁釗峰飛撲錫壽星

出道僅兩星期的女團Me&氣勢如虹，近日聯同師兄師姊殺入校園舉行音樂會，攻陷一眾師生，當日適逢ANSONBEAN生日前夕，獲大家驚喜慶生，釗峰更飛撲向壽星仔獻吻！

由譚旻萱、黃淑蔓及連家穎組成的全新女團Me&顏值超高，初出道就大受歡迎，3人近日聯同眾師兄師姊，包括馮允謙（Jay）、梁釗峰、雲浩影、ANSONBEAN及樂隊Nowhere Boys一齊現身在香港教育大學舉行校園巡唱音樂會，獲數百名師生捧場，企滿兩層校舍，場面熱鬧。

譚旻萱以貼身小背心上陣，黃淑蔓則以露腰及露肩裝示人，大晒青春活力，她們表示：「我哋以Me&出道咗兩個星期，今日係我哋第2次公開演唱，好開心！」3人跳唱新歌《Eye to Eye》令全場high爆，尖叫聲不斷！Jay演唱時向觀眾狂派心心，Me&看得十分投入，一同搶接師兄的心心，又跟住大家揮手跳舞。

另外，當日適逢是ANSONBEAN生日前一天，當他表演完畢，司儀DJ阿酸拉住他在台上繼續傾偈，眾師兄弟姐妹突然捧出生日蛋糕為他提早慶祝，又大合唱生日歌，令ANSONBEAN大感驚喜，釗峰更飛撲送上香吻。

其中釗峰、Nowhere Boys和Cloud已先後在多間學校巡唱，釗峰自稱「駐場歌手」：「最近因為呢個School Tour我哋成日都見面，好開心，不過今日唱到尾站，好唔捨得！」Jay認為讀書壓力大，需要找方法釋放：「無論喺學業或生活上有咩壓力，都希望佢哋聽到我哋唱歌感到快樂。」Nowhere Boys的主唱Van透露最難忘是到母校香港大學表演，重踏校園回憶湧現：「當日我經過一個建築物，突然好想嘔，因為當年我就喺嗰度經歷過無數通頂趕Final Project，之後每當我經過嗰度，身體就出現特別反應。」他們希望之後到小學，甚至幼稚園舉行學校巡唱與小朋友一同唱遊。