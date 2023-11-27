【是日通勝】

農曆十月十五

癸卯年 癸亥月 己丑日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、動土、開市

忌：行喪、嫁娶、出行

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、8、25

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：財運稍遜，投資要保持理性，貪心易中伏。

金牛座：孤寒會破壞財運，得了着數要善待身邊人。

雙子座：別因小挫折而方寸大亂，保持淡定最緊要。

巨蟹座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

獅子座：獲幸運之神眷顧，感情生活可望如魚得水。

處女座：行好運也應低調一點，以免惹上是是非非。

天秤座：愛情運非常好，穿橙色衫有助提升吸引力。

天蠍座：欠理據的堅持等同鬥氣，做人要保持理性。

人馬座：不夠主動是大忌，易令感情問題日趨惡化。

山羊座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

水瓶座：身處逆境要保持開朗，提防負能量拖垮健康。

雙魚座：感情關係要用心經營，今天是時候行動了！

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）羊 人緣差

鼠：相信自己的能力，事業上可大放異彩。

牛：不管工作有多忙都不能忽略身體健康。

虎：桃花運較好，單身者有望找到新戀情。

兔：做事謹慎，工作易獲佳績，令人羨慕。

龍：壓力大，心情差，容易被小挫折打沉。

蛇：人緣運不錯，保持笑容有望遇上貴人。

馬：受怕輸心態影響，行事作風舉棋不定。

羊：是日沖煞，人際關係差，忌信口開河。

猴：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機！

雞：嘗試發展個人興趣，可增加生活情趣。

狗：情緒不穩，易因失控而陷入是非爭端。

豬：心態保守，做事猶豫不決，易陷困境。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

雲散了天晴，花謝了結果

「禍福無門至，風雲不測來。」這是中華先祖經歷不同考證所得出的智慧。

所謂：「天下萬物皆為藥。」救助你的東西往往就在身邊。每個人的一生會遇到各種各樣的成就與挫折，無常隨時降臨，上一刻順風順水，下一刻可能狼狽不堪，上一刻萬里陽光，下一刻就可能愁雲慘霧。新聞報道中經常看到某些人賺到過百億，這些人的過去可能一無所有，但一個機遇，身家變過億，甚至過幾百億過千億！

另一邊廂，有些富豪曾風光一時，今天卻落得破產收場，甚至被關在牢中度過。昔日的豪華生活，為甚麼不能延續長久？真人真事可謂多得很，有些大地產商也曾有高人做顧問指導，為何八字風水看不出問題來？竟築起全世界最高爛尾樓。

一切安排可快不可急，可慢不可怠，雲散了天晴，花謝了結果，生活不過是三餐，每個人都是自己調味師，如不想有轟烈，那就安守本分，不去強求。有幸能夠碰上一個高手能為你化解一切，都是自己的運所安排。真正左右你人生質量的，是你內心的選擇與決定。