星玄｜高海寧單身3年疑有新歡　心急搵仔險釀意外

今日係11月27號，農曆十月十五，宜祭祀、動土、開市，今日最旺嘅生肖係虎。你哋今日桃花勁旺，如果單身或者會搵到另一半。虎女高海寧自4年前同音樂人鄧智偉，分手之後，感情一直未有着落，睇嚟今日係出擊好時機！之前高Ling去旅行同行出現一位小鮮肉，好多人以為佢終於出pool，但原來嗰個只係高Ling表弟，高Ling之前曾經承認，自己揀男朋友都好高要求，不過呢個係正常呀，佢人又靚身材又正，就知佢大把條件慢慢選擇啦！

不過近日再爆出高Ling疑似另有新歡，有指日前她出席完活動後，即急急腳開車走人，甚至連車尾箱打開了，亦照樣開車，她亦曾落車關上再全速前進，幸好沒有發生意外。原來她係趕住到大坑一間咖啡店，同一個紮起頭髮、貌似栢天男嘅型男歎咖啡。事後，高Ling接受東網訪問，表示：「拍攝《新聞女王》嘅時候，學識報新聞之前要做嘅第一件事，就係做fact check！好明顯個記者冇做啦！哈哈。嗰日我約咗朋友飲咖啡，個男仔係cafe嘅老闆，坐低吹兩句水啫。」

今日幸運星係山羊座，呢日你哋財運好到極，應該趁機會做多啲善事，咁樣先有意義！陳敏之就係山羊座，敏之近年勁投入帶貨事業，憑住靚樣同出色嘅口才，喺直播攞到好好嘅成績。最近佢仲去到杭州，同有關公司討論同學習帶貨技巧，敏之拍片話呢次學到好多嘢，睇嚟佢真係好重視帶貨事業，最近TVB好多一線小生花旦都做帶貨，預祝敏之愈做愈旺，而佢今日財運咁好，今日一於整場直播，肯定可以創出佳績呀！