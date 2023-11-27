娛圈單打︱港姐被嘲孤獨精　三五成群冇偈傾

今屆港姐冇嘢多，是非最多！冠軍莊子璇（Hilary）剛做完台慶司儀，深獲TVB器重，唔知係咪人紅是非多，一直被指「很能裝」、「雙面人」嘅佢，疑遭佳麗群起杯葛，參選期間已冇乜朋友，當選後同樣眾叛親離，有冇咁慘情呀！

日前一班佳麗約飯局，身陷父母笠水走佬醜聞的亞軍王怡然赫然在座，而「世界Friend」季軍王敏慈、「大騎樓」郭珮文皆有現身，仲有幾位落選佳麗，齊齊大晒好友誼，偏偏獨欠Hilary一人！點解會咁㗎？唔通呢位冠軍真係咁乞人憎？

講真，職場如戰場，好多人都同公司同事保持距離，就係避免利益衝突時傷心又傷身，做唔成朋友，似乎唔係乜嘢罪過。之但係，娛樂圈另有一套玩法，就算明知係「裝」都好，識人總好過識字，多一個朋友，肯定比多一個敵人好。

以此觀之，一班選美佳麗無法跟Hilary成為姊妹，連食飯都特登唔預佢，話唔影響Hilary形象就假。外界唔止會覺得呢位靚女係孤獨精，仲會聯想背後原因，隨時將Hilary當成是非精，人人避之則吉！呢行咁講求形象，人緣何其重要，若然Hilary有心繼續發展，真係要諗一諗，如何打好關係、增強人緣，話唔定要搵麥玲玲師傅幫吓手轉運喎。

當然，一班女仔聚埋一齊，點會冇是非吖。宮鬥劇都睇得多，勾心鬥角，爾虞我詐，口和心不和，已是常見戲碼。與其抱着清者自清的態度，不如主動出擊更積極。Hilary係時候展現吓交際手腕，證明自己真係美貌與智慧並重吖！