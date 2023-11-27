廣咩｜女王佘詩曼贏臉「色」？鄺潔楹輸讀錯字

人病的時候，會話病到五顏六色，形容俊男美女，又會說是紅男綠女，在廣東話口語中，大不乏顏色形容詞，而且更經常用到疊字，例如形容黃得過了頭的「黃琴琴」，或紅得耀眼的「紅當當」，不知這些顏色疊字，會否考起今集兩位挑戰嘉賓，包括霸氣十足的「新聞女王」佘詩曼，和樣靚又精靈的鄺潔楹呢！

問題：以下哪個字詞是「黃琴琴」的正字 ？

A. 黃黅黅

B. 黃柑柑

C. 黃鑫鑫

佘詩曼：「我會選擇Ａ（黃黅黅），因為『黅黅』二字旁有『今』字，我覺得是黃黅黅！」新聞女王直覺果然超準，正確答案確實是Ａ（黃黅黅），佘：「幸好我答對了！否則我像很蠢呢。」

至於鄺潔楹，我們就問她「紅赯赯」是哪個廣東話字詞的正字，鄺潔楹：「我覺得這是讀紅唐唐，因為有邊讀邊，這字裏有個唐字，所以讀紅唐唐！」可惜正確答案是「紅當當」才對呢。鄺：「原來『赯』字寫法是這樣，今日又學到東西了。」

究竟這兩個形容顏色的疊字詞，有怎樣的由來呢？要請教我們節目的星級主持黃宇詩，給我們補充解說。黃宇詩；「廣東話常說，給人笑到臉黃，大家會否奇怪，為何被取笑尷尬，臉容不是變『紅當當』而是變黃？原來在中醫角度，一個人情緒差不開心，會弄致肝鬱，人的臉色確會變黃。」

黃宇詩說廣東話「黃琴琴」，正字其實是這樣寫「黃黅黅」，並指在《黃帝內經．素問．五運行大論篇》中有這兩句「黅天之氣，經於心尾己分。」意指臉帶土黃的臉色，身體通常都有毛病，故此一般人也不會用「黃黅黅」去讚賞他人。

此外廣東話口語中的「紅當當」，正字其實是這樣寫「紅赯赯」，黃宇詩：「在北宋《廣韻》中有很清楚表達『赯，赤色。』指赯代表鮮紅色，是純粹形容顏色，不像黃黅黅帶有貶意。」

黃宇詩感嘆話，說到黃黅黅，大家很可能也會想到黃色笑話，感覺衰衰賤賤的，但其實要想到抵死好笑的色情笑話，又真有那麼容易嗎？大概也很需要智慧和才華吧，你說是嗎。