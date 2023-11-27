東方日報C1：周迅洗脫污名　首映破億元大關

「三金影后」周迅孖金馬影帝黃渤的「18禁」新作前日在內地上映，首映票房突破一億元人民幣大關，成功搣甩「票房毒藥」惡名，更撼贏同期有新作上映的內地票房一哥吳京及周冬雨，成功一雪前恥，難怪連其摯友陳坤亦揚言未見過如此不一樣的周迅！

今年內地影壇相當暢旺，近日有統計指截至11月中，內地電影票房已突破500億元人民幣（約549.6億港元），重返疫情前水平，無疑為片商打了支強心針，故近期有不少電影陸續上映，當中兩位「三金影后」周迅與周冬雨，以及內地電影票房一哥吳京都有新作面世。

周冬雨的《熱搜》與吳京的《再見，李可樂》下月1日同期上映，近日已有「點映場」，惟票房同告失利。《熱》片首日預售票房僅得114萬元人民幣（約125萬港元），即使加上「點映場」亦不足200萬元人民幣（約220萬港元），意味被指失去孭票房能力的周冬雨未能憑新作逆轉局面，故她日前出席首映禮時亦不介意自揭「負評」博攞分。她坦言經常在網上被批評「醜人多作怪」，她往往會作出自我安慰：「內心美才是真的美！」這個回應獲網民大讚答得夠大體，至於影迷會否因其大無畏精神而對她改觀，繼而以行動刺激票房，目前仍是未知之數。

至於以往以打戲聞名的吳京，今次轉玩溫情似乎不太吃香，片中化身慈父的他與小花譚松韻有多場溫馨父女場面，與他平日的形象可謂南轅北轍，該片首日預售票房僅得94.7萬元人民幣（約104萬港元），比起周冬雨新作的預售成績還要低，即使加上「點映場」，累積票房亦不過500萬元人民幣，令人大跌眼鏡。

濕身克服心魔

相反，被指近年數部電影均票房不濟的周迅，與金馬影帝黃渤合演的新片《涉過憤怒的海》前日上映，票房輕鬆超越一億元人民幣（約1.1億港元）大關，昨日更已飆升至1.72億元人民幣（約1.89億港元），成功搣甩「票房毒藥」惡名！周迅連日來瞓身宣傳，4日內走勻上海、深圳、天津及北京4個城市造勢。由於片中不乏血腥及超尺度暴力鏡頭，電影標明「建議十八歲以下觀眾謹慎選擇觀看」。在已曝光的預告片中，見周迅被黃渤當成垃圾拉上石灘，令其背部磨出血痕，她受訪時更透露從小畏水，而且過往拍戲曾有險淹死的經歷，但今次面對一場墮海沉車戲，她為求效果而豁出去演出，硬着頭皮多次下海，反覆試水克服心理障礙。

與周迅相識27年但首次合作的黃渤，直言他眼中的周迅是直覺很好及感性的演員，會把感受到的第一時間呈現。其實他在片中亦不乏挑戰，除了跳樓戲及撞車戲外，更被吊在50多米高的大樓外一整天，還有打鬥及追逐戲份，直言似拍了半部動作片：「之前看劇本沒想到有那麼多動作戲，而且還是實景拍攝，很多戲還挺危險，那好像是在參加國際大型比賽一樣，要在特定時間裏挑磨創作極限。」

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