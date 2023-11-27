「姜思戀」正式爆光　姜濤拖女浴室調情

男圑MIRROR「人氣王」姜濤和台灣緋聞女友林思廷（Tammy）的BB終於出世！他在社交網報喜指第13胎新歌《岩巉》MV於今日(27號)推出，並上載一張他和Tammy同框的Sweet相，相中見甜笑的Tammy篤住姜濤額頭，而含住牙刷的姜濤就用食指掂住Tammy的下巴，雖然並非搶眼球的激情演出，但小情侶間小小的溫馨互動，齋睇一格畫面也感受到那份甜味。

姜濤留下愛情密碼，分享新歌歌詞：「岩巉的一個我共一個你，鋪滿天地。」又寫道「我們岩巉，因為還沒有人知道我們是寶石。不能保證每個人最後都一定能閃閃生輝，但看着世上那些真實發生過，萬中無一的愛情奇迹⋯⋯都值得心懷希望，尋找下去。否則生存還剩下甚麼呢？」

姜濤今年新歌最新一擊，除MV女主角Tammy夠話題性外，幕後音樂班底更是鑽石級，除由林家謙作曲外，更有黃偉文（Wyman）為他新歌寫詞，Wyman亦在社交網寫：「這是一首未出生已有歷練的歌（我不敢說好像我們這一代的小孩），在充滿各種奇妙故事與事故的一年零九個半月之後，要出生了。你就把它當成一份超越時空的禮物吧。#一切一切之後還原到最乾淨純粹的情歌。」

Wyman還透露由30年前寫第一份詞已經有儲歌詞習慣，直至今時最初幾頁的紙張已開始溶溶爛爛，又Hangtag搞笑話：「好彩仲有新紙加上去 #所以唔該唔好燒咗佢 #其實冇乜秘密唔blur都得 #但我估大家會覺得偷窺會興奮啲。所以特登blur咗佢」，姜濤留言回話：「真的很感謝您 @concertyy」，家謙就在社交網分享Wyman貼文：「送給岩岩巉巉的我們」。