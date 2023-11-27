涂家堯搞拯救毛孩騷　曹敏寶韋綺姍集氣力撐

無綫《中年好聲音》學員涂家堯夥拍洪杰，昨晚（26日）於尖沙咀為拯救毛孩舉行慈善音樂會，邀來好友曹敏寶、丁文俊及林珈徫，聯同節目導師韋綺姍等齊齊演出，吸引大批粉絲購票入場支持。涂家堯透露除賣票外，亦會有善長捐款，預算約可籌得8-10萬，扣除成本悉數捐贈相關慈善機構。

涂家堯透露家中有5隻愛貓，全部都是領養，自己以往亦有落街餵貓。談到發起今次演出，他坦言：「依家算有知名度，想幫吓啲小毛孩。之前打風又黑雨，啲糧被浸濕晒，又好多人棄養小動物，我哋想做得幾多得幾多。」韋綺姍透露試過要幫愛貓打皮下水：「我又唔識，惟有搵義工幫手，傾談知道佢哋出錢又出力。後來隻貓走咗，我捐晒佢剩番嘅物資出嚟，有時緊急搵起上嚟，有錢都未必買到嘛。」

談到聖誕黃金檔工作安排，曹敏寶將與丁文俊合作接下幾個登台工作，及參與大佛倒數，而涂家堯則與彭家麗北上為美食團飯局獻唱，反而韋綺姍則推掉所有邀請：「因為家姐唔喺香港，媽媽患有老退化，我要照顧佢，錢遲啲可以搵得番嘅，家人最重要。」

另外，昨晚曹敏寶丈夫與仔仔亦有現身打氣支持，不過仔仔有少許不適，令阿寶有點擔心：「不過佢係韋綺姍粉絲，所以病住都堅持要嚟。」韋綺姍笑說：「因為仔仔上次肚痛，我幫過佢搓肚，可能佢覺得好親切卦。」