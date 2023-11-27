中年好聲音2︱謝師宴24強集合　黃劍文為比賽元朗搬港島

無綫節目《中年好聲音2》昨晚（26日）舉行謝師宴，場面相當熱鬧。據悉，24強已順利誕生，歌手出身的黃劍文、劉威煌及鄭梓浩等通通順利入圍，將分為3組繼續作賽。黃劍文受訪時透露已覓得新居，日內將由元朗搬往港島區：「因為之前忙港姐同台慶綵排，一來一回真係冇得瞓，我好想專心應付餘下落嚟嘅比賽，所以有咁嘅決定。如果唔搬，我冇信心有能力繼續應付，40歲要繼續追夢，真係要付出多少少。（比賽冇時間接job，會唔會有經濟壓力？）咁我都接咗明年一啲嘅騷喇，再加上今次搵到朋友夾租，所以都算應付得嚟。（唔使畀家用？）只係需要畀錢阿姨照顧外公啫，唔算好多。」

談到可有信心躋身3強，他坦言：「我覺得信心係不斷累積嘅，最緊要係狀態要好，唔可以心散。（有乜新策略？）嚟緊我會有突破，會化濃妝扮Rock。（唱快歌跳舞？）有呢個諗法嘅，之後真係要落啲功夫，同埋搵跳舞老師幫吓手，同埋學員尹新傑跳舞好勁，可以搵向佢教路。」

至於劉威煌坦言參加今次比賽獲益良多，大家培養出真感情：「會互相提點，大家冇勾心鬥角嘅。（邊個係假想敵？）唔可以咁講，不過顏米羔、譚輝智同安雅希都係喜出望外嘅，佢哋嘅唱功真係頂呱呱。」他又憶起當年參加《超級巨星》：「唔會勾心鬥角，但（其他參賽者）都唔會提點你，可能當時我已經30歲，算年紀大，唔通啲小朋友夠膽出聲同你講咩？兩次比賽氣氛好唔同，上次大家真係爭入行，今次參賽者話晒中年，人生歷練多啲，所以相處舒服嘅，大家成日有聚會。」

他笑言對餘下比賽沒信心：「發現自己有好多不足之處，上台又好緊張，成日提醒自己唔可以犯錯，搞到唔夠自娛，好彩依家愈嚟愈好，只係同自己比較，希望今次好過上次嘅自己。（若然再落選，仲會再參加歌唱比賽？）唔會喇，《中年》一次夠喇卦？今次經驗係寶貴嘅，踏入中年冇諗過可以參加咁大型嘅比賽，想玩多幾集就好喇。」