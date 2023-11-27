鄺潔楹為新劇特訓2個月　威威練成用頸轉棍

藝人鄺潔楹（Judy）明年初將與江嘉敏開拍一套以功夫為題材的新劇，二人在劇中各有擅長的功夫，Judy會舞棍，而江嘉敏則使出掌功，令人期待。Judy繼前年演出《七公主》時苦練劍擊後，今次為了配合舞棍角色，早於9月尾已開始積極訓練，雖然Judy身形嬌小只得155厘米身高，但訓練上來功架十足，而且手起棍落相當有殺傷力，絕對不能睇小。Judy日前接受本報訪問，她透露機本功已學得七七八八，同時亦要練一字馬，她表示：「監製想我做到一字馬，頭幾堂練嘅時候都幾痛，大髀內側啲筋要畀師傅撐開，頭兩堂拉完筋超級痛，連行步路都好痛。」

至於練棍的時候，她指曾不小心傷及腳趾尾，Judy透露：「因為踢腿時用錯力，本來應該用腳背踢，但我一個腳趾尾劈落去，劈到有啲痛同瘀，之後我就同自己講要小心啲。」Judy又指別看她拿起木棍十分輕鬆，其實支棍都有一定重量，加上每天要狂揈，雙手難免又酸又痛，她說：「有個由頸轉一圈嘅棍法，我第一日練完條頸勁痛，因為唔係好識用力，有時為咗拎得實支棍用錯力，用咗條頸就力，有啲位會chok親條頸，不過好彩依家冇乜事。」